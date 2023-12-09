Син повідомив про смерть голлівудського актора

Американський актор Райан О'ніл помер у віці 82 років.
За інформацією Page Six. актор, найвідоміший за "Історію кохання" 1970-х років та мильну оперу "місце Пейтона", помер "мирно" у п'ятницю.
Про це повідомив його син Патрік О'ніл в Instagram.
"Мій батько Райан О'ніл завжди був моїм героєм. Я зрівнявся з ним, і він завжди був більшим за життя", — захоплювався Патрік у підписі, який супроводжувався фотографією прекрасного заходу сонця на пляжі.
"Він легенда Голлівуду. Точка", - продовжив він у своєму довгому повідомленні. Син артиста також додав, що він знявся в таких проектах, як: "Як справи, Док?" (1972), "Паперовий місяць" (1973), "Баррі Ліндон" (1975), "Міст занадто далеко" (1977), "Водій" (1978) та "Головна подія" (1979).
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 42-річний актор театру і кіно, а також воїн ЗСУ Василь Кухарський помер. Василь Кухарський вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. У вересні 2023 року він отримав важке поранення під час бойових дій і був доставлений в одну з київських лікарень, де згодом і помер трохи більше двох місяців по тому.
Також зірка "Гри престолів", актор і бодібілдер Хафтор Бйорнссон повідомив про смерть ненародженої дочки. Серце дівчинки, яку назвали Грейс Морган, перестало битися на 21.5 тижні.
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