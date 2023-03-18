Син Софії Ротару повідомив про горе у сім'ї

Євдокименко розповів, що померла його теща.

Руслан Євдокименко із сім'єю/ instagram.com/svetika

Син української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко розповів, що у його сім’ї сталося горе – пішла з життя його теща, мама його дружини Світлани Людмила Бєлоусова.

Про це він повідомив у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував чорно-біле фото, на якому зображена його теща.

Фотознімок він підписав словами: "Люся, ну як же так… 30.03.1951 – 17.03.2023".

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Тещі Євдокименка 30 березня повинно було виповнитися 72 роки.

Руслан Євдокименко є єдиним сином Софії Ротару та її покійного чоловіка, Народного артиста України, керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка. Також він є концертним директором Ротару.

Теща Руслана Євдокименко Людмила/ instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Раніше повідомлялося, що Ротару навідріз відмовилася виступати для росіян. Переконати її в зворотному не можуть навіть солідні гонорари. Російська модель Анна Калашникова розповіла, що її багаті друзі влаштовували день народження в Еміратах. Вони хотіли покликати на свято Софію Ротару, запропонувавши за її виступ 100 тисяч євро, проте співачка відповіла відмовою.

Нагадаємо, Софія Ротару відреагувала на розстріл українського військового. Артистка опублікувала відповідну картинку в розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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