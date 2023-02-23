Ротару навідріз відмовилася виступати для росіян: їй пропонували божевільні гроші

Співачка Софія Ротару покинула Росію після початку війни в Україні.

Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

75-річна співачка Софія Ротару, яка підтримала Україну у війні проти Росії, не бажає виступати в країні-агресорі.

Переконати її в зворотному не можуть навіть солідні гонорари. Російська модель Анна Калашникова розповіла, що її багаті друзі влаштовували день народження в Еміратах. Вони хотіли покликати на свято Софію Ротару, запропонувавши за її виступ 100 тисяч євро, проте співачка відповіла відмовою.

"Вона не в настрої, через ситуацію, що відбувається повністю відмовилася від концертної діяльності. Я знаю, що їй і в грудні пропонували корпоративи. Але вона навідріз відмовляється. Софія Михайлівна близько до серця приймає все, що відбувається, їй важко зібратися", - вважає Калашникова.

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Зазначимо, що українська співачка Софія Ротару рідко виходить на зв'язок з шанувальниками під час війни в Україні. Проте знакові події вона відзначає на своїх сторінках в соціальних мережах.

Артистка чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається не афішувати.

Тому Ротару в єдиному пориві з усіма українцями радіє успіхам ЗСУ на фронті. Зокрема вона похвалила роботу українських воїнів в області захисту нашого неба від ворожих ракет. Свою неймовірну майстерність вони продемонстрували під час масованого ракетного обстрілу України силами РФ, який стався 5 грудня.

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