Світлана Лобода публічно звернулася до Алли Пугачової після її заяви про 'рабів і холопів'

Світлана Лобода висловилася щодо слів Алли Пугачової про рабську натуру росіян / instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова За останній час зробила багато гучних заяв: від прохання визнати її іноземним агентом в РФ слідом за Максимом Галкіним, до розкриття істинної сутності співвітчизників - рабів і холопів.

І хоч Примадонну за це можуть чекати серйозні наслідки в країні, якою править збожеволілий тиран, мовчати вона, ймовірно, більше не має наміру.

Проте Пугачова не висловила проукраїнської позиції, але артистка засуджує війну і тих, хто її розв'язав.

Пост Алли Борисівни, адресований недалеким критикам, гострий розум яким замінила рашистська пропаганда, схвалила Світлана Лобода. У своєму Telegram- каналі українська співачка процитувала Пугачову і висловила їй свою вдячність: "Ідеально сказано!! Алла Борисівна, любимо вас ❤️".

Світлана Лобода висловилася щодо слів Алли Пугачової про рабську натуру росіян / t.me/lobodaofficial

Раніше стало відомо що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

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