Світлана Лобода публічно звернулася до Алли Пугачової після її заяви про 'рабів і холопів'

Українська артистка оцінила тонко підібрані Примадонною слова.
Російська співачка Алла Пугачова За останній час зробила багато гучних заяв: від прохання визнати її іноземним агентом в РФ слідом за Максимом Галкіним, до розкриття істинної сутності співвітчизників - рабів і холопів.
І хоч Примадонну за це можуть чекати серйозні наслідки в країні, якою править збожеволілий тиран, мовчати вона, ймовірно, більше не має наміру.
Проте Пугачова не висловила проукраїнської позиції, але артистка засуджує війну і тих, хто її розв'язав.
Пост Алли Борисівни, адресований недалеким критикам, гострий розум яким замінила рашистська пропаганда, схвалила Світлана Лобода. У своєму Telegram- каналі українська співачка процитувала Пугачову і висловила їй свою вдячність: "Ідеально сказано!! Алла Борисівна, любимо вас ❤️".
Раніше стало відомо що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.
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