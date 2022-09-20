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"Пугачова підрізала підколінну жилу Путіну": Арестович підтримав співачку

20 вересня 2022, 16:14

Відома радянська і російська співачка Алла Пугачова повністю "підрізала підколінну жилу" президенту РФ Володимиру Путіну, каже Арестович.

Пугачова, Путін, Арестович
Алла Пугачова, Володимир Путін, Олексій Арестович / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Легендарна радянська поп-співачка Алла Пугачова повністю "підрізала підколінну жилу" російському диктатору Володимиру Путіну. Таку думку в ефірі "Фейгін Live"висловив радник офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, політику російського диктатора Путіна визначають жителі РФ у віці " 40+". Більш того, Пугачова є частиною самоідентифікації таких людей.

"У неї вкладено стільки, що вона є суперскрепою їх світовідчуття. І ця скрепа бунтує проти чувака, якого вони легітимували відтворити Радянський Союз як матрицю життя", — сказав Арестович.

Радник ОП вважає, що останні Заява Пугачової - "бунт СРСР" проти Російської Федерації.

"Більшого удару цьому режиму завдати було неможливо. Ну, хіба що православна церква збунтувалася проти Путіна і офіційно пішла, тоді ще так ... вона йому підколінну жилу вже підрізала повністю, вона зняла з нього легітимацію, зняла з нього благословення ось цього 40 плюс", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.

Адвокат Андрій Альошкін говорив, що у Алли Борисівни накопичилися справи по нерухомості.

"Я думаю, Максим Галкін міг переписати власність на Аллу Пугачову. Адже гуморист скоро втратить резидентство. Думаю, Примадонна повернулася не просто так і нікуди з Росії поки не поїде. Можливо, це хитра схема-Пугачова приїхала рятувати нерухомість", - висловився адвокат.

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