"Були холопами, стали рабами": Пугачова почала говорити правду після втечі з Росії

Пугачова почала говорити правду / скріншот

Російська співачка Алла Пугачова вирішила перервати мовчання після втечі до Ізраїлю.

Після сміливого рішення на Примадонну вилилася величезна кількість бруду - росіяни засудили вчинок співачки.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, адресований тим, хто її критикує.

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - звернулася до росіян співачка.

Нагадаємо, раніше в розпорядженні видання "Телеграф" з'явилася фотографія ізраїльського паспорта артистки, яка разом з дітьми виїхала з Росії до Ізраїлю. Видання повідомляє, що справжність паспорта їм підтвердили джерела серед ізраїльських прикордонників.

Паспорт був виданий в травні 2022 року, вже після вторгнення російських військ на українську територію. Термін дії на один рік до травня 2023 року є звичайною практикою для репатріанта.

Також повідомлялося, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину.

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