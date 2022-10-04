"Були холопами, стали рабами": Пугачова почала говорити правду після втечі з Росії

Співачка Алла Пугачова відповіла росіянам на критику в свою сторону.
Російська співачка Алла Пугачова вирішила перервати мовчання після втечі до Ізраїлю.
Після сміливого рішення на Примадонну вилилася величезна кількість бруду - росіяни засудили вчинок співачки.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, адресований тим, хто її критикує.
"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - звернулася до росіян співачка.
Нагадаємо, раніше в розпорядженні видання "Телеграф" з'явилася фотографія ізраїльського паспорта артистки, яка разом з дітьми виїхала з Росії до Ізраїлю. Видання повідомляє, що справжність паспорта їм підтвердили джерела серед ізраїльських прикордонників.
Паспорт був виданий в травні 2022 року, вже після вторгнення російських військ на українську територію. Термін дії на один рік до травня 2023 року є звичайною практикою для репатріанта.
Також повідомлялося, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.
Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину.
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