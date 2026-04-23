Сумська публічно звернулася до сестри, з якою посварилася

Ольга та Наталія Сумська вже тривалий час перебувають у конфлікті.

Ольга Сумська привітала старшу сестру

Відома актриса Ольга Сумська, яка нещодавно поділилася секретом своєї стрункої фігури, публічно звернулася до своєї рідної сестри Наталії Сумської.

Незважаючи на конфлікт, Ольга Сумська вирішила привітати свою сестру, яка святкувала день народження 22 квітня. У неї цього року ювілей — їй виповнилося 70 років.

Ольга Сумська привітала сестру з важливим святом. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала їхнє спільне фото, яке було зроблено ще в дитинстві, а також звернулася до Наталії. Вона позначила сестру на фото і коротко написала: "З ювілеєм!".

Конфлікт Ольги Сумської з сестрою триває вже давно. Основними причинами розриву називають різницю в життєвих поглядах, політичні розбіжності, а також позицію дочки Ольги, Антоніни Паперної, яка живе і працює в Москві.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Наталія Сумська Наталія Сумська — українська актриса і телеведуча. Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Лауреатка кінопремії "Золотий дзига" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).

