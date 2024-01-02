Суддя "Майстер шеф" постраждала через атаку росіян

Тетяна Литвинова, яка кілька років тому була ведучою кулінарного шоу "Майстер Шеф" показала, що російські окупанти зробили з її будинком.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, сьогодні, 2 січня, дісталося її дому. "Не уявляю, як тим людям в багатоповерхівках", - написала вона.
Найбільше постраждала зона біля вікон. Швидше за все їх вибило ударною хвилею.
"Країна-терорист знову завдає ударів. Сьогодні дісталося і моєму дому. Не уявляю, як тим людям в багатоповерхівках. Ненавиджу всіх, хто дає накази пускати ракети по домівках. Називаючи нас терористами, вони творять жахливі речі", - написала вона.
Нагадаємо, раніше знаменитого шеф-кухаря Ектор Хіменез-Браво несподівано вирішили поховати недоброзичливці.
Нагадаємо, раніше Ектор Хіменез Браво, який славиться своєю проукраїнською позицією і навіть вже заговорив українською мовою, в День Святого Валентина несподівано похвалився своєю дівчиною.
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