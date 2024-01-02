Суддя "Майстер шеф" постраждала через атаку росіян

Тетяна Литвинова та її будинок стали жертвами атаки російських окупантів 2 січня 2024 року.

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Тетяна Литвинова показала наслідки ударів російських ракет / Колаж Главред, фото Instagram / tanita_litvinova

Тетяна Литвинова, яка кілька років тому була ведучою кулінарного шоу "Майстер Шеф" показала, що російські окупанти зробили з її будинком.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, сьогодні, 2 січня, дісталося її дому. "Не уявляю, як тим людям в багатоповерхівках", - написала вона.

Найбільше постраждала зона біля вікон. Швидше за все їх вибило ударною хвилею.

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Тетяна Литвинова показала свій будинок / скріншот Instagram / tanita_litvinova

"Країна-терорист знову завдає ударів. Сьогодні дісталося і моєму дому. Не уявляю, як тим людям в багатоповерхівках. Ненавиджу всіх, хто дає накази пускати ракети по домівках. Називаючи нас терористами, вони творять жахливі речі", - написала вона.

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