Суд у Москві заочно заарештував Джамалу

Слідчі з країни-агресора РФ домоглися того, щоб суд у Москві заочно обрав Джамалі запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

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Джамалі закидають поширення фейків про армію російських окупантів / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Суд у столиці країни-агресора РФ заочно заарештував українську та кримськотатарську співачку Джамалу (Сусану Джамаладінову) у справі про "фейки" про російську окупантську армію. Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на прокуратуру Москви.

"Відносно Джамаладінової заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальну справу буде направлено до Басманного районного суду Москви для розгляду по суті за відсутності обвинуваченої, яка перебуває в міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні.

Слідчі з країни-агресора РФ стверджують, що 4 квітня 2022 року Джамала "опублікувала у соцмережі на своїй сторінці, доступній для перегляду необмеженому колу осіб, запис, який містив завідомо неправдиву інформацію про дії російської армії під час проведення спеціальної військової операції".

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