Суд обрав запобіжний захід чоловікові Анни Жук - скільки років йому загрожує

Володимир Більовцов не може внести заставу.

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Володимиру Більовцову обрали запобіжний захід / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Більовцов

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Чоловіка Анни Жук взяли під варту

Скільки років позбавлення волі загрожує Володимиру

Чоловікові української блогерки Анни Жук, яка загинула в ДТП на трасі Харків-Київ, Володимиру Більовцову суд обрав запобіжний захід. Зазначимо, Володимир був за кермом, коли сталася ДТП.

Правоохоронці в Полтавській області повідомили виданню "УНН", що Більовцова взяли під варту на 60 діб, також його позбавили можливості внести заставу.

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Володимиру загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Нагадаємо, чоловік Анни був за кермом автомобіля марки Lexus і пішов на обгін із правої частини смуги, внаслідок чого зіткнувся з вантажівкою, що стояла в нерухомому стані за межами проїжджої частини.

Анна Жук загинула на місці, а Володимир та їхній син дістали травми. Також постраждав і водій вантажівки.

Загибель Анни Жук в аварії - останні новини

Як повідомляв Главред, Анна Жук загинула у власній машині на місці аварії. Вона перебувала на передньому пасажирському сидінні. За попередніми даними, за кермом був її коханий, який не впорався з керуванням і під час обгону влетів у фуру. На задньому сидінні був старший син блогерки, він живий, але травмований.

Також спливли нові подробиці загибелі Анни Жук. Виявилося, що жінка з чоловіком і сином їхали на день народження доньки Стасі Макеєвої - Мішель виповнилося 4 роки.

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Причини ДТП - що відомо Дослідження, як пише Вікіпедія, проведене 1985 року К. Румаром із використанням британських і американських звітів про зіткнення як даних, показало, що: 57 % аварій були спричинені суто факторами водія,

27 % - сукупними факторами дороги і водія,

6 % - сукупними факторами транспортного засобу і водія,

3 % - виключно факторами дороги,

3 % - сукупними показниками дороги, водія і транспортних засобів,

2 % суто факторами транспортного засобу

1 % сукупними факторами дороги і транспортного засобу. Зниження наслідків каліцтв в аваріях, є більш важливим, ніж зменшення захворюваності, а розмежування захворюваності за широкими категоріями причин, вводить в оману щодо зменшення серйозних ушкоджень. Видозміни транспортних засобів і доріг, як правило, більш дієві, ніж спроби змінити поведінку, за винятком певних законів, таких як обов'язкове використання пасків безпеки, мотоциклетних шоломів і поступове ліцензування підлітків.

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