"Соромно викликати прибиральницю": Фреймут поскаржилася на складне життя в Лондоні

Ведуча розповіла про труднощі еміграції.

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Де зараз Оля Фреймут / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

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Як Ольга Фреймут живе в еміграції

Чому вона сама займається домашніми справами

Відома українська ведуча Ольга Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Великої Британії, поскаржилася на складнощі еміграції. В інтерв’ю URC Radio знаменитість зізналася, що зараз її побут мало схожий на безтурботне життя в Україні.

За словами Фреймут, переїзд до нової країни дався їй нелегко. Ведуча займається більшістю домашніх справ і зізнається, що будувати своє життя заново не так уже й просто.

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Оля Фреймут зараз / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"Я за контроль. Якщо я зараз розслаблюся, то все піде шкереберть. На мені лежить дуже багато справ. Я дівчина в еміграції. Мені потрібно дбати про життя в новій країні. Це виснажує", — розповіла Оля.

Також вона розповіла, наскільки життя за кордоном відрізняється від її звичних буднів в Україні. Зірка згадала, що раніше практично не займалася побутовими питаннями, доручаючи їх помічницям. Зараз же більшість турбот лягла на її плечі.

Ольга Фреймут — чоловік і діти / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

"До війни моє життя було Dolce Vita. Купа помічників. Я не замислювалася над побутовими справами. Тепер я можу проводити нараду у видавництві, варити борщ і при цьому ще підлогу мити, одну ногу за одною… І справа не в тому, що мені шкода грошей на прибиральницю. Мені не шкода. Просто соромно викликати прибиральницю в такі невеликі апартаменти", — заявила Фреймут.

Незважаючи на труднощі, знаменитість задоволена своїм вибором і вважає, що життя в Лондоні допомагає їй підтримувати активний ритм і не зупинятися на досягнутому.

Ольга Фреймут / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Регіна Тодоренко, яка останніми роками будувала кар’єру в Росії, планує покинути країну. За повідомленнями джерел з її оточення, знаменитість має намір переїхати на постійне місце проживання до США.

Також Олена Мозгова тепло привітала свого чоловіка з 43-річчям і поділилася відвертими думками про спільне життя. Свої ніжні слова вона адресувала чоловікові, який наразі перебуває на службі в лавах Національної гвардії України.

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Про персону: Ольга Фреймут Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні — Ольга Михайлівна Коник, зараз — Локотко) — українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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