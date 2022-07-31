Стріляє не тільки очима: красуня екс"холостячка" Мішина освоїла кулемет і гранатомет

Відома актриса Ксенія Мішина освоїла стрілянину з гранатомета та інших видів зброї. Вона розповіла про свої емоції після стрілянини
Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна "і колишня героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, вирішила навчитися бойовим навичкам-і вирушила на полігон стріляти зі зброї. Відео своїх вправ виклала в Instagram, як освоювала автомат, кулемет і ручний протитанковий гранатомет.
"Спочатку ці знаряддя вбивств, важкі і холодні, змусили мене здригнутися і заціпеніти. Але як тільки я зробила перший постріл, відчула такий прилив сил, енергії і впевненості! Я не знаю, що це було: адреналін, підсвідоме почуття влади або відчуття сили. Але це було щось, що я ніколи не відчувала", — написала вона.
Мішина припустила, що напевно ці почуття і надають сил бійцям ЗСУ.
"Дякую всім, хто став причетним до цього досвіду, він точно змінив мене назавжди", — написала Мішина.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла дивовижну історію порятунку свого близького друга і колеги, який зараз захищає Україну від рашистських окупантів в одній з найгарячіших точок.
Пізніше переможець Холостячки і колишній обранець Мішиної, комікОлександр Еллерт жорстко відповів на закиди в "псевдопатріотизмі".
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