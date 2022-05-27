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Олександра Еллерта захейтили за "псевдопатріотизм" - жорстка відповідь коміка

27 травня 2022, 19:44

Шоумен не дає себе в образу, і засудив тих, хто розводить скандали на рівному місці.

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Олександр Еллерт відповів на звинувачення в псевдопатріотизмі / instagram.com/ellert_a

Український комік, ведучий і переможець романтичного реаліті Холостячка (з Ксенією Мішиною) Олександр Еллерт відповів на закиди у відсутності належного рівня патріотизму.

Уродженець Донецької області розкритикував жителів деяких регіонів України, за те що вони завищують ціни на оренду для українських біженців - таке ставлення до співвітчизників здається йому неприйнятним.

Деякі шанувальники шоумена сприйняли його слова, як критику країни в цілому. На своїй сторінці в Instagram Еллерт не зміг обійти стороною це питання і висловився досить прямо.

"Я не валив всіх під одну гребінку. Це стосувалося тільки тих людей, хто так погано чинить зараз. Але раз людям потрібен срач, то звичайно... Навіщо дочитувати до кінця, заглиблюватися в суть тих думок, які пише вам людина", - каже комік.

Також комік відповів хейтерам, які дорікають йому в псевдопатріотизмі, мовляв в країні війна, а він нічого не робить. "Що ти там сидиш, постики пишеш?" Так, постики пишу, а ще допомагаю зі своєї особистої карти, за свій рахунок. Тихенько допомагаю і не прошу вас скинути на такий номер карти таку суму. А просто беру рекламу, мені байдуже, яка це реклама. Я знаю, що ці гроші йдуть туди, нашим пацанам", - розповів Эллерт.

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Раніше російськомовного коміка Олександра Еллерта вже критикували за відмову від української мови.

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