Стівен Кінг зрадів успіхам ЗСУ і захоплено вилаявся / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Легендарний американський письменник і сценарист Стівен Кінг (відомий як майстер жанру жахів) в дуже бадьорому Тоні прокоментував контрнаступ ЗСУ на російських окупантів. Пост з'явився на його сторінці в Twitter.

"Українці надирають [сідниці ‒ Главред] сьогодні. Слава Україні!"- написав Кінг.

До слова, на Twitter-сторінку письменника підписані майже сім мільйонів користувачів по всьому світу. Твіт Кінга швидко набрав 100 тисяч лайків і більше 10 тисяч ретвітів. В коментарях відгукнулися вдячні українці

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У коментарях захоплення талановитого письменника підтримали десятки українців.

"Просимо подумати або помолитися за цих героїв, ціна дуже висока", "Героям слава", "спасибі, Степан", "вони завжди надирають [сідниці - Главред] ",- йдеться в коментарях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Стівен Кінг опублікував пост про війну Росії в Україні і в саркастичній формі звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

"Продовжуй, Влад. Україна спустошить твою скарбницю і знекровить тебе",- написав американець.

Крім того, Кінг висловив захоплення силою і мужністю українського народу.

"Путін вважав, що має справу з кімнатною собачкою. На ділі ж він зіткнувся з Росомахою. Слава Україні!" - говорив письменник

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