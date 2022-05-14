Король жахів Стівен Кінг "підколов" Путіна смішною аналогією

Письменник також використовував патріотичне українське гасло.
Американський письменник Стівен Кінг висловив захоплення силою та мужністю українського народу.
На своїй сторінці в Twitter, де він активно веде блог, Король жахів порівняв нашу країну з росомахою - великим, небезпечним хижаком, якого в дикій природі побоюються навіть вовки, ведмеді та пуми.
Також Кінг вкотре підколов президента країни-агресора Путіна - цього разу викривши його в максимальній недалекоглядності.
"Путін вважав, що має справу з кімнатною собачкою. На ділі ж він зіткнувся з росомахою. Слава Україні!" - пише Стівен Кінг.
Шанувальники письменника підтримали його, а підписники з України подякували Короля жахів за підтримку. Пост Кінга про Україну набрав понад 36 тисяч лайків.
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Раніше російський співак Сергій Шнуров розповів, чому воліє не висловлювати свою думку про війну в Україні.
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