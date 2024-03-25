Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не повідомила новину про хворобу принцу Гаррі та Меган

Королівський експерт розкрив справжню причину, через яку стан принцеси тримали в таємниці.

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Кейт Міддлтон не дуже дружна з Меган Маркл / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кейт Міддлтон і принц Вільям не розповіли Гаррі та Меган Маркл про її рак, тому що їм "не можна довіряти", заявив королівський експерт.

За інформацією The Sun, 42-річна принцеса Уельська розповіла світові про свою боротьбу за здоров'я в емоційному відеозверненні в п'ятницю. Мама трьох дітей сказала, що це стало для неї "величезним шоком" після подальших обстежень після операції на черевній порожнині в січні.

Але джерело повідомило New York Post, що Гаррі та Меган дізналися про Кейт тоді, коли про це дізнався весь інший світ.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Інсайдер сказав: "Вони й гадки не мали і дізналися про цю новину приблизно в той самий час, коли про це дізнався решта світу".

Після заяви Кейт герцог і герцогиня Сассекські опублікували коротку заяву.

Тепер королівський експерт Річард Фіцуільямс заявив, що норовливим членам королівської сім'ї не повідомили про її діагноз, тому що "їм не можна довіряти".

"Між братами існує глибокий розкол - це ми знаємо. Ми також знаємо, що вони, вочевидь, не розмовляли вже багато місяців, і причина, звісно, в тому, що впродовж чотирьох років вони створювали нескінченні проблеми королівській родині, і тому їм не можна довіряти", - додав він.

Нагадаємо, у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон виявили рак. Про це розповіла сама принцеса Уельська у відеозверненні. Вона розкрила подробиці лікування і попросила про приватність.

Також відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон - Пірс Морган вважає, що принцеса Кетрін переживає серйозну кризу через підвищену увагу суспільства до свого здоров'я.

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