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"Суцільний біль": зірки звернулись до українців після удару РФ по Києву

Христина Трохимчук
20 серпня 2026, 10:21
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Українські знаменитості провели ніч в укриттях, коридорах та на підземних паркінгах.
'Суцільний біль': зірки звернулись до українців після удару РФ по Києву
Реакція українських зірок на удар по Києву / колаж: Головред, фото: instagram.com, Ольга Сумська, MamaRika

Ви дізнаєтесь:

  • РФ масовано атакувала Україну в ніч на 20 серпня
  • Як на обстріл відреагували відомі українські артисти та блогери

У ніч на 20 серпня Київ пережив потужну комбіновану атаку РФ із застосуванням ракет та ударних дронів. Унаслідок ворожих влучань та падіння уламків у кількох районах міста спалахнули пожежі, пошкоджено житлову інфраструктуру, цивільні об'єкти та автомобілі.

Українські знаменитості разом із мільйонами киян провели цю ніч в укриттях, коридорах та на підземних паркінгах. Главред розповість, як вони реагували на російську атаку на столицю.

відео дня

Ольга Сумська

Акторка опублікувала надзвичайно емоційне відео безпосередньо з укриття під час повітряної тривоги. На кадрах видно, як зірка здригалася від потужних вибухів. Поруч із нею перебував чоловік, який підраховував прильоти та зауважив, що це був уже шістнадцятий гучний вибух поспіль.

"Боже, який жах. Це зовсім поряд", - говорить знаменитість у відео.

Ольга Сумська в укритті
Ольга Сумська в укритті / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Згодом актриса поділилася кадрами понівечених будинків та охоплених вогнем автівок.

"Київ! Суцільний біль! Глибокі співчуття родинам постраждалих і загиблих", - висловилася Сумська.

Тарас Цимбалюк

Відомий актор оприлюднив допис на чорному тлі, у якому з болем констатував, що окупанти знову цілеспрямовано нищать українські міста та б'ють по цивільних мешканцях. Він подякував силам протиповітряної оборони за кожне врятоване життя в цю ніч.

"Чергова страшна ніч у столиці… Знову тотальна несправедливість, знову цинічні удари по мирному населенню, знову багато поранених, знову загиблі українці… Низький уклін силам ППО! Щирі співчуття сім'ям загиблих…", - написав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк про обстріл Києва
Тарас Цимбалюк про обстріл Києва / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Alyona Alyona

Реперка опублікувала розлогий допис англійською мовою, аби привернути увагу міжнародної спільноти до злочинів країни-агресорки. Вона наголосила, що ворог випустив по Україні близько 70 ракет різних типів та десятки дронів, а головний удар припав саме на Київ та область. Артистка закликала світ не сприймати український біль як буденність.

"Ще одна неспокійна ніч в Україні. Ще одна масована комбінована ракетно-дронова атака з боку Росії. На жаль, щонайменше чотири людини загинули. Мої найглибші співчуття родинам та близьким жертв. Світе, будь ласка, не звикай до цього. Росія щодня продовжує свою війну терору проти цивільних українців. Україні потрібна протиповітряна оборона і постійна підтримка, щоб вижити та захистити невинні життя", - закликала реперка.

Alyona Alyona - атака на Київ
Alyona Alyona - атака на Київ / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Альона Омаргалієва

Співачка повідомила підписникам, що разом із найближчими людьми була змушена терміново ховатися в укритті через загрозу російського удару. Вона звернулася до аудиторії із закликом не нехтувати правилами безпеки та висловила щиру вдячність усім службам, які ліквідовували наслідки атаки.

"Зараз Київ переживає масовану ракетну атаку. Ми в укритті. Бережіть себе та, будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях. Дякуємо нашим силам ППО, рятувальникам, медикам та всім службам, які цієї ночі тримають оборону й допомагають людям. Попереду важка ніч. Але ми вистоїмо. І після найтемнішої ночі обов'язково настане світанок", - підбадьорила прихильників артистка.

Альона Омаргалієва про обстріл Києва
Альона Омаргалієва про обстріл Києва / фото: instagram.com, Альона Омаргалієва

MamaRika

Виконавиця показала, як влаштувала безпечний куточок для своєї родини прямо на підлозі. На фото видно її маленького сина, який намагався відволіктися від нічних подій за допомогою планшета, та собаку, якого артистка міцно притискала до себе.

"Це місце, яке я називаю своїм домом", - із сумом написала MamaRika.

MamaRika в укритті
MamaRika в укритті / фото: instagram.com, MamaRika

Алан Бадоєв

Відомий кліпмейкер та режисер зустрів ворожу атаку на підземному паркінгу. Він показав кадр, де сидить просто на холодній бетонній підлозі біля розмітки для авто, а поруч із ним чекає на відбій тривоги його домашній улюбленець - французький бульдог.

"Ніч не добра. Бережіть себе", - лаконічно закликав Бадоєв.

Алан Бадоєв ховався на паркінгу
Алан Бадоєв ховався на паркінгу / фото: instagram.com, Алан Бадоєв

Христина Решетнік

Блогерка та дружина телеведучого Григорія Решетніка протягом усієї ночі фіксувала хронологію вибухів, які було чутно в її районі, та закликала містян не покидати безпечних місць до повного відбою.

"Ще удари. Вже понад сім ударів. Бережіть себе. Дуже гучно", - відреагувала на обстріл блогерка.

Реакція Христини Решетнік на атаку РФ
Реакція Христини Решетнік на атаку РФ / фото: instagram.com, Христина Решетнік

Соломія Вітвіцька

Телеведуча оприлюднила кадри роботи медиків, рятувальників і пожежників, які гасили охоплені вогнем будівлі. Вона навела оновлені оперативні дані від ДСНС щодо постраждалих унаслідок удару по столиці.

"До 6 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві. Ще 33 людини постраждали, повідомили в ДСНС. Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах", - повідомила Вітвіцька.

Атака на Київ - сторіз Соломії Вітвіцької
Атака на Київ - сторіз Соломії Вітвіцької / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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