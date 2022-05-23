Поспішай любити: Наталія Могилевська вперше розповіла про нового коханого

Наталія Могилевська розповіла про новий роман / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка України, співачка і продюсерка Наталія Могилевська вперше розповіла про новий роман, який рятує її від жахів війни.

В інтерв'ю для Ранку з Україною артистка зізнавалася ведучій Лілії Ребрик, що давно не відчувала себе такою захищеною. Могилевська з коханим багато часу проводить разом, він навіть супроводжує її під час поїздок на благодійні концерти в гарячих точках України.

Розкрити особистість свого таємничого обранця співачка поки не готова: вона вважає, що війна - не час для того, щоб хвалитися своїм щастям або розповідати історії про кохання між хлопчиком і дівчинкою.

"Ми провели з ним увесь цей час. Він їздить зі мною, захищає мене, тому що ми буваємо в таких місцях, військові частини яких зникли і під землею проводять свою роботу, але для ворога їх не існує. Під прицілом перебувають лікарні, в яких ми буваємо. Взагалі на лінії фронту, за 10 км від лінії фронту ми концерти даємо, це дуже небезпечні місця, він дуже мене захищає. Мені з ним, як у моїй пісні, і смерть не страшна, але я вважаю, що під час війни всі історії про кохання не на часі. Нашу історію ми обов'язково розповімо, але вже після війни. Я дуже вдячна йому за те, що він був поряд", - розповіла Могилевська.

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Раніше співачка Надя Дорофєєва зізналася в коханні колишньому колезі по дуету Время и Стекло Олексію Завгородньому (Позитив).

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