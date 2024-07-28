Заспівав під звуки обстрілів: Вакарчук показав наслідки виступів на фронті

Артилерійські снаряди гуркотіли зовсім поруч.

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Святослав Вакарчук новини - Вакарчук заспівав військовим під звуки арти / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук з перших днів повномасштабної війни їздить із виступами прифронтовими містами і гарячими точками, піднімає настрій і бойовий дух українським захисникам та цивільним, які марять про перемогу України.

За два з половиною роки лідер Океану Ельзи багато де побував - сценою йому служили найнезвичайніші місця. Наприклад, нещодавно Вакарчук виступав на Торецькому напрямку для наших воїнів, і співав він, сидячи на ящиках з-під боєкомплектів.

Про це артист розповів у своєму блозі в Instagram. Також він показав відео, на якому виконує українську пісню "Черемшина", а на тлі чути вибух - це працює артилерія.

До таких умов для концертів Святослав Вакарчук ставиться дуже філософськи. "Буває, співаю під звуки арти. Деколи – наші виходи. А часом десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент", - написав музикант.

Дивіться відео, як Святослав Вакарчук співає пісню "Черемшина" під звуки роботи артилерії:

Хто такий Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

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