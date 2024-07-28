Заспівав під звуки обстрілів: Вакарчук показав наслідки виступів на фронті

Святослав Вакарчук з перших днів повномасштабної війни їздить із виступами прифронтовими містами і гарячими точками, піднімає настрій і бойовий дух українським захисникам та цивільним, які марять про перемогу України.
За два з половиною роки лідер Океану Ельзи багато де побував - сценою йому служили найнезвичайніші місця. Наприклад, нещодавно Вакарчук виступав на Торецькому напрямку для наших воїнів, і співав він, сидячи на ящиках з-під боєкомплектів.
Про це артист розповів у своєму блозі в Instagram. Також він показав відео, на якому виконує українську пісню "Черемшина", а на тлі чути вибух - це працює артилерія.
До таких умов для концертів Святослав Вакарчук ставиться дуже філософськи. "Буває, співаю під звуки арти. Деколи – наші виходи. А часом десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент", - написав музикант.
Дивіться відео, як Святослав Вакарчук співає пісню "Черемшина" під звуки роботи артилерії:
Хто такий Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше стало відомо, що в родині Соломії Вітвіцької буде поповнення - ведуча показала, як її тато розчулився, коли дізнався про цю новину в день свого народження.
Також юна дружина Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, розкрила подробиці вагітності від шоумена, про яку пара оголосила днями зворушливим роликом.
Читайте також:
- "На руках її виносив": відомий український артист розповів про побачення з Христиною Соловій
- Ще один український співак заявив про готовність іти на фронт
- "У цьому плані я самовпевнена": у колишньої дружини Віктора Павліка новий роман
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред