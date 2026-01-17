У 33 роки померла зірка Nickelodeon: сталося вночі

Андервуд, яка народилася в Нью-Йорку, почала зніматися в кіно у віці 7 років.

У США померла зірка шоу / Колаж Главред, фото IMDb

Зірка Nickelodeon Кіанна Андервуд померла в результаті ДТП за участю водія, який втік з місця події. Їй було 33 роки.

Заступник комісара зі зв'язків з громадськістю підтвердив виданню Page Six, що поліція відреагувала на дзвінок до служби 911 в районі Браунсвілл у Брукліні, штат Нью-Йорк, приблизно о 6:49 ранку за місцевим часом.

Загинула Кіана Андервуд / Скріншот

"Попереднє розслідування показало, що сірий автомобіль, який рухався в західному напрямку, збив невідому жінку", — йдеться в заяві, що підтверджує, що вона "отримала серйозні травми голови і тіла".

Після прибуття швидкої медичної допомоги "вона була визнана мертвою на місці події".

Заступник комісара також підтвердив, що водій автомобіля "не залишився на місці події".

На даний момент арештів не проводилося, розслідування триває.

Андервуд, яка народилася в Нью-Йорку, почала зніматися в кіно у віці 7 років. Її зоряний час настав у 2005 році, коли вона приєдналася до акторського складу шоу Nickelodeon "All That" у 10-му сезоні. Вона також провела рік у першому національному турі мюзиклу "Лак для волосся" в ролі Маленької Інес і озвучувала Фуксію в шоу Nick Jr. "Маленький Білл".

Після нетривалого перебування на телебаченні Андервуд повернулася до Нью-Йорка, де вела усамітнене життя.

Про особу: Кіанна Андервуд Кіанна Андервуд народилася 28 листопада 1992 року в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, США. Вона була актрисою, відомою за фільмами "Все це" (1994), "Жінка 24 години" (1999) і "Маленький Білл" (1999). Вона померла 16 січня 2026 року в Браунсвіллі, Бруклін, Нью-Йорк, США.

