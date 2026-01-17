Суспільне відреагувало на скандал навколо фіналістки Нацвідбору та її зв'язків з РФ

Valeriya Force, ймовірно, співпрацювала з російським саундпродюсером у 2024 році.

Суспільне відповіло на скандал з учасницею Valeriya Force / Колаж Главред, фото Instagram/valeriya.force

У Суспільному прокоментували можливу співпрацю фіналістки Нацвідбору Євробачення 2026 року Valeriya Force з російським саундпродюсером.

Як відомо, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 Valeriya Force потрапила в гучний скандал. Виявилося, що вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка продовжувала працювати з саунд-продюсером з країни-агресора.

Видання NV надіслало запит Суспільному і отримало відповідь, в якій сказано, що артистка не порушила правила Національного відбору.

Valeriya Force братиме участь у Нацвідборі / Фото Instagram/ Valeriya Force

Valeriya Force, ймовірно, співпрацювала з російським саундпродюсером у 2024 році, але це не є порушенням правил конкурсу. В рамках співпраці з D.Woo Valeriya Force випустила альбом і кілька синглів. Учасниця вже заявила, що в 2023-2024 роках виступала під ім'ям Vesta в рамках продюсерського проєкту. Тоді всі рішення щодо цифрового просування та дистрибуції приймав продюсер. Співачка відповідала "виключно за творчу частину". Проєкт Vesta закритий наприкінці 2024 року.

"Згідно з правилами Нацвідбору на Євробачення, не допускаються до участі в конкурсі артисти, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року і на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. Жоден з учасників Нацвідбору 2026 року не порушив це правило. Можлива співпраця Валерії Форс з представником РФ протягом її творчої діяльності не є порушенням правил. Також зазначимо, що ця співпраця жодним чином не стосується підготовки пісні, представленої в конкурсі. Ми не ставимо і не можемо ставити за мету перевірку всіх агентів і контрагентів, з якими учасник співпрацював протягом усього періоду творчості", — йдеться в повідомленні Суспільного.

