"Спасибі, Лео": Ді Капріо зробив великий внесок для українців у "Фонд Олени Зеленської"

Перша леді України Олена Зеленська подякувала американському акторові за підтримку України. Гроші підуть на допомогу українській молоді.

Леонардо Ді Капріо, Олена Зеленська / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Голлівудський актор / продюсер Леонардо Ді Капріо (відомий не тільки любовними пригодами з юними дівчатами, але і своєю філантропією) зробив велику пожертву в "Фонд Олени Зеленської". Про це повідомляється на сторінці фонду в Instagram.

Пожертва ДіКапріо буде направлена на підтримку юних українців, які постраждали через україно-російську війну.

Серед одержувачів допомоги-дівчина Вікторія з Херсона, у якої в результаті війни діагностували психічний розлад, вихованці дитячого будинку сімейного типу "Олешко", чиє житло було зруйновано окупантами, 3-річна Віолетта з родини Ханадєєвих (Київська область), які вже вдруге з 2014 року тяжко страждають через війну.

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"Спасибі, Лео, що приєднався до Фонду Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", - написала Зеленська.

Нагадаємо, нещодавно перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці цифрової версії легендарного закордонного видання про моду Vogue.

Знімки робила особисто всесвітньо знаменита фотограф Енні Лейбовіц. Вона для зйомок спеціально прилітала до Києва.

Але поза на знімку, в якій сиділа перша леді на сходинках Офісу президента, у багатьох користувачів мережі викликала гнівну реакцію. Мовляв, на фото Зеленська виглядає аж ніяк не жіночно.

За неї заступилися безліч відомих і медійних людей.

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