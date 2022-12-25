"Зовсім страх втратила": Вайкуле звернулася до росіян, вони в істериці

Росіяни накинулися на Лайму Вайкуле через її Різдвяне звернення.

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official/

Співачка Лайма Вайкуле записала Різдвяне відео, в якому звернулася як до шанувальників, так і до недоброзичливців.

Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі друзі, колеги! Всіх, кого я люблю, або кого я не дуже люблю. Всіх, хто любить мене — я вас всіх вітаю з Різдвом! Нехай Різдво буде таке ж біле, як ця ялинка. І після Різдва теж - нехай ваші дні будуть білими, чистими, світлими, сонячними. Одним словом, я вас всіх дуже люблю і вітаю. Будьте здорові", - звернулася вона до підписників.

Замість подяки за свою творчість, Вайкуле наслухалася неприємних слів від розлючених росіян.

"А взагалі, чому російською то?. Зовсім страх втратила", " а чому російською мовою? Гадюка", " зате я тепер тебе не люблю! Суки ви. Що ж ви накоїли. Ви ж були моїми кумирами, а стали шматками гівна, і нічого крім ненависті і презирства до тебе і до твоїх пугалкіним не залишилося", " Фальшива у всьому!", - писали росіяни в мережі.

Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их. У мережі давно говорять про те, що у виконавиці рецидив онкології. Більш того, кажуть, що артистка знаходиться в дуже важкому стані і, що, поруч з нею перебуває її подруга Пугачова.

68 - річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.

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