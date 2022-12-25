УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Зовсім страх втратила": Вайкуле звернулася до росіян, вони в істериці

25 грудня 2022, 15:59
Росіяни накинулися на Лайму Вайкуле через її Різдвяне звернення.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official/

Співачка Лайма Вайкуле записала Різдвяне відео, в якому звернулася як до шанувальників, так і до недоброзичливців.

Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі друзі, колеги! Всіх, кого я люблю, або кого я не дуже люблю. Всіх, хто любить мене — я вас всіх вітаю з Різдвом! Нехай Різдво буде таке ж біле, як ця ялинка. І після Різдва теж - нехай ваші дні будуть білими, чистими, світлими, сонячними. Одним словом, я вас всіх дуже люблю і вітаю. Будьте здорові", - звернулася вона до підписників.

Замість подяки за свою творчість, Вайкуле наслухалася неприємних слів від розлючених росіян.

"А взагалі, чому російською то?. Зовсім страх втратила", " а чому російською мовою? Гадюка", " зате я тепер тебе не люблю! Суки ви. Що ж ви накоїли. Ви ж були моїми кумирами, а стали шматками гівна, і нічого крім ненависті і презирства до тебе і до твоїх пугалкіним не залишилося", " Фальшива у всьому!", - писали росіяни в мережі.

Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их. У мережі давно говорять про те, що у виконавиці рецидив онкології. Більш того, кажуть, що артистка знаходиться в дуже важкому стані і, що, поруч з нею перебуває її подруга Пугачова.

68 - річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
Лайма Вайкуле новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:23

Україну накриє різке похолодання: синоптики назвали дату приходу потужних морозів

17:11

Росія зігнала свої війська на Донбас і має намір наступати на Лиманському напрямку - ЗСУВідео

17:07

Гроші липнуть магнітом: названо три жіночі імені, які несуть величезний успіх та багатство

16:17

Прикмети на 26 грудня: всі важливі традиції і заборони в небезпечний день грудняВідео

16:13

Війна закінчиться восени або до кінця 2023-го, Україна вийде до кордонів 1991-го року - РустамзадеВідео

Реклама
15:59

"Зовсім страх втратила": Вайкуле звернулася до росіян, вони в істериціВідео

15:49

"Дуже ризикований період": астролог назвав дату ракетної атаки по Україні до Нового рокуВідео

15:11

Виклянчив дрони: стало відомо, як саме Путін зміг підкупити ІранВідео

14:39

"Ми готові домовлятися з усіма": Путін різко заговорив про готовність до переговорівВідео

14:36

"Росія не хоче перемовин, справа йде до трибуналу": Подоляк розніс Путіна і його пропагандуВідео

14:25

Неймовірний торт на Новий рік за 30 хвилин: унікальний рецепт Медовика з 1 секретним інгредієнтомВідео

13:44

Війська РФ втратили в Бахмуті тисячі солдатів, але, як і раніше, прагнуть взяти весь Донбас - ГайдайВідео

13:30

Сало в розсолі: неймовірний рецепт – як смачно засолити салоВідео

13:26

Замість Лади - причіп дров: родині окупанта віддячили за смерть сина в Україні

13:20

Швалєв поїхав в пакеті: ЗСУ ліквідували начальника російських розвідниківВідео

13:00

Гороскоп на завтра 26 грудня 2022: Тельцям - купа справ, Левам - зміни, а Рибам - новини

12:51

Путін в істериці звинуватив Захід у "розтягуванні Росії" і цинічно пояснив напад на УкраїнуВідео

12:42

Скабєєва на "Блакитному вогнику" зганьбилася на всю Росію

12:08

4 вірних способи зрозуміти, що собака вас обожнює

11:49

Результати візиту Зеленського в США вже є, ми будемо просити більше ЗРК Patriot - посолВідео

Реклама
11:21

РФ перекидає мобілізованих і техніку: Подоляк про можливе вторгнення з боку БілорусіВідео

11:01

"Вони готуються до нового удару": Арестович розповів, скільки ракет залишилося у РосіїВідео

10:53

Привітання з днем народження в прозі - душевні рядки своїми словами для чоловіків і жінок

10:32

Пожежа у військкоматі в Саратовській області: палієм виявився колишній депутат - ЗМІВідео

09:57

Розпухлий Басков вперше висловився про свій стан

09:10

День ангела в січні 2023: коли святкувати іменини чоловікам і жінкам

09:02

Ще й медаль дали: в Україні ліквідували вагнерівця-рецидивіста з десятирічним кримінальним стажем

09:00

Гороскоп на сьогодні 25 грудня: день труднощів в любові і сварок в сім'їВідео

08:34

"Бавовна" в Курську: у Мережі повідомили про потужні вибухи в районі аеродромуВідео

08:30

Привітання з Новим роком 2023 колегам: яскраві та прикольні побажанняВідео

08:27

Путін не віддасть наказ про виведення військ з України - соціологВідео

08:25

Про що не скаже Путін росіянам 31 грудняПогляд

07:40

У "вагнерівців" величезні втрати, а наступ РФ під Бахмутом видихнувся - ISWВідео

06:20

У Путіна пика все більше і більше на Чикатила схожаПогляд

05:40

Більше ніколи не будете купувати в магазині: 2 найпростіших і смачних рецепти домашнього майонезуВідео

05:00

"На фронті буде "м'ясорубка" з великими жертвами": астролог дав прогноз на першу половину 2023 рокуВідео

04:30

У Німеччині прогнозують великий наступ РФ на Україну у квітні: ЗМІ розповіли про два сценаріїВідео

03:50

Увірветься "весна" з + 16º: українців здивували аномальним прогнозом на ВодохрещаВідео

03:20

Як швидко засолити шматочки риби: ідеальний рецепт до Нового року закуски за 1 годинуВідео

03:03

Як зберегти зір під час роботи чи навчання у темряві: 8 порад лікарів

Реклама
02:51

З ювілеєм 30 років дівчині - привітання від щирого серця, стильні листівки і картинки

02:19

Ретроградний Меркурій з 29 грудня по 18 січня: що можна і категорично заборонено робитиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому російськи пропагандисти насолоджуються блекаутом в Україні

00:51

Прикмети на 25 грудня: 3 найсуворіших заборони, які не можна порушувати нікому у велике святоВідео

00:12

Католицьке Різдво 2022: як належить святкуватиВідео

24 грудня, субота
23:41

Захід боїться розпаду Росії після того, як вона програє у війні проти України - КаспаровВідео

23:37

"Індіанці – це росіяни": пропагандисти в РФ вигадали ще один спосіб звинуватити СШАВідео

22:49

Україна отримає від Німеччини 26 військових вантажівок Rheinmetall HX 8x8: чим вони відоміВідео

22:40

Не лише Іран: Світан розповів, хто готовий постачати Росії озброєння для ударів по УкраїніВідео

21:57

Як Гітлер у 1943-му: Путін уже програв війну, але ще чинитиме хаос – віцепрезидент Єврокомісії

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти