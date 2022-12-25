"Зовсім страх втратила": Вайкуле звернулася до росіян, вони в істериці

Співачка Лайма Вайкуле записала Різдвяне відео, в якому звернулася як до шанувальників, так і до недоброзичливців.
Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Дорогі друзі, колеги! Всіх, кого я люблю, або кого я не дуже люблю. Всіх, хто любить мене — я вас всіх вітаю з Різдвом! Нехай Різдво буде таке ж біле, як ця ялинка. І після Різдва теж - нехай ваші дні будуть білими, чистими, світлими, сонячними. Одним словом, я вас всіх дуже люблю і вітаю. Будьте здорові", - звернулася вона до підписників.
Замість подяки за свою творчість, Вайкуле наслухалася неприємних слів від розлючених росіян.
"А взагалі, чому російською то?. Зовсім страх втратила", " а чому російською мовою? Гадюка", " зате я тепер тебе не люблю! Суки ви. Що ж ви накоїли. Ви ж були моїми кумирами, а стали шматками гівна, і нічого крім ненависті і презирства до тебе і до твоїх пугалкіним не залишилося", " Фальшива у всьому!", - писали росіяни в мережі.
Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их. У мережі давно говорять про те, що у виконавиці рецидив онкології. Більш того, кажуть, що артистка знаходиться в дуже важкому стані і, що, поруч з нею перебуває її подруга Пугачова.
68 - річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.
Читайте також:
- Вайкуле вперше зняла головний убір на тлі чуток про рецидив раку
- Лайма Вайкуле поставила на місце тих, Хто плює на Аллу Пугачову: "Алла містила всю Росію"
- Фантомні болі в області дотепності: права рука Лаврова Марія Захарова наїхала на Вайкуле і Пугачову