Ображений Пригожин закотив істерику через слова Вайкуле про Росію

Йосип Пригожин накинувся на Лайму Вайкуле. Він вважає, що співачка "пішла проти російських громадян".

Лайма Вайкуле, Йосип Пригожин / instagram.com/laima_vaikule_official/, скріншот YouTube

Співачка Лайма Вайкуле навела шороху своїм останнім інтерв'ю, в якому "образила" продюсера Йосипа Пригожина.

Чоловік співачки Валерії вибухнув нецензурною лексикою, говорячи про співачку, яка на відміну від нього, засудила військове вторгнення Росії в Україну.

За словами продюсера, про таких, як Лайма Станиставівна, він давно забув. Більш того, як вважає Пригожин, саме Вайкуле несе відповідальність за відхід "Нової хвилі" з Латвії.

"Я її не чіпав, вона мені не потрібна. Я і не говорив, що я вихована людина. Це такі, як вона, вигнали з Латвії "нову хвилю"! Це не ми ведемо антиросійську кампанію проти російських громадян. Ми жили і працювали нормально. Вона не вилазила з урядових російських заходів, а сьогодні каже, що всі погані", - заявив Прихожин.

Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их. У Мережі давно говорять про те, що виконавиця має рецидив онкології. Більше того, кажуть, що артистка перебуває в дуже тяжкому стані і, що поруч із нею перебуває її подруга Пугачова.

68 - річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.

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