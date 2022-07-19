Лайма Вайкуле після чуток про смертельну хворобу станцювала на закритій вечірці

Артистка здивувала неймовірно квітучим виглядом.
Латвійська співачка Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якою перехворіла в кінці 80-их.
68-річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.
Відео, як співачка виконує свій хіт Акапулько виклала на своїй сторінці російська світська левиця, яка опинилася серед запрошених.
На сцені Лайма Вайкуле трималася бадьоро і впевнено, пританцьовуючи в такт музиці. Виглядала вона посвіжілою. Для виступу співачка вибрала пісочного кольору костюм з жилеткою і брюками-спідницею, та ботильйони на підборах.
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Раніше 46-річна співачка, композитор, продюсер і народна артистка України Наталія Могилевська порадувала шанувальників новиною про поповнення в її родині, і розкрила стать дитини.
Також Брітні Спірс вперше за довгий час продемонструвала свій справжній голос без фонограми - вона переспівала свій найкращий хіт, пісню Baby One More Time, а-капела.
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