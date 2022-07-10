Соліст Maneskin вилаяв Путіна прямо зі сцени на концерті

На концерті в Римі колектив виконав трек Gasoline, уривок з якого присвячений Україні. А вокаліст групи Давид Даміано дозволив собі міцне слівце.
Популярна італійська рок-група Maneskin, що стала відомою по всьому світу після перемоги на "Євробаченні-2021", надала публічну підтримку Україні.
На своєму концерті в Римі колектив виконав трек Gasoline, уривок з якого присвячений Україні. А соліст групи Давид Даміано навіть міцно вилаявся на адресу російського диктатора Путіна.
Пісня Gasoline була написана після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України. І тепер на кожному своєму концерті Maneskin співають її, закликаючи глядачів пам'ятати про війну в Україні.
"Навіть якщо хто може розлютитися, давайте кричати: геть Путіна, Геть війну - [в оригіналі нецензурно - Главред]. Ідіть всі, хто проти того, що я зараз сказав!", - кричав у мікрофон Даміано.
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Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну ‒ цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.
До того легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.
Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.
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