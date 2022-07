Соліст Maneskin вилаяв Путіна прямо зі сцени на концерті

Солить Maneskin Давид Даміано / УНІАН / Rockon.it / flickr

Популярна італійська рок-група Maneskin, що стала відомою по всьому світу після перемоги на "Євробаченні-2021", надала публічну підтримку Україні.

На своєму концерті в Римі колектив виконав трек Gasoline, уривок з якого присвячений Україні. А соліст групи Давид Даміано навіть міцно вилаявся на адресу російського диктатора Путіна.

Пісня Gasoline була написана після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України. І тепер на кожному своєму концерті Maneskin співають її, закликаючи глядачів пам'ятати про війну в Україні.

"Навіть якщо хто може розлютитися, давайте кричати: геть Путіна, Геть війну - [в оригіналі нецензурно - Главред]. Ідіть всі, хто проти того, що я зараз сказав!", - кричав у мікрофон Даміано.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну ‒ цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

До того легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

