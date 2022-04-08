Рок проти війни: Maneskin показали кліп з кадрами з Бучі на підтримку українських біженців

Maneskin підтримали Україну кліпом з кадрами з Бучі / instagram.com/maneskinofficial

Італійський рок-гурт Maneskin не залишилася осторонь трагедії, яка розгорнулася в Україні - музиканти закликали допомагати українським біженцем, де б вони не знаходилися.

Рокери випустили відеоролик, де чорно-білі кадри самих артистів змінювалися страхітливими фото тих нещасть, які принесли в Україну війська РФ.

Maneskin попросили шанувальників, і всі, хто небайдужий, створювати і поширювати власні відео подібного змісту, щоб весь світ побачив, з яким жахом довелося зіткнутися Україні та українцями через криваву примху кремлівського агресора.

"Біженці в Україні і по всьому світу потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій, і ви теж можете це зробити",- підписали моторошний кліп рок-музиканти, залишивши також посилання на ресурс ForUkraine.com, де можна пожертвувати гроші на допомогу біженцям.

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Раніше на підтримку України легендарна рок-група Scorpions змінила текст культової пісні Winds of Change - фразу про Москву вони замінили освідченням в коханні до України.

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