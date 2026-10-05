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"Несолодке життя": Винник заговорив про повернення та назвав умову

Христина Трохимчук
5 жовтня 2026, 12:59
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Скандальний співак зізнався, чому відмовляється відвідати могили батьків в Україні.
Олег Винник - повернення в Україну
Олег Винник - повернення в Україну / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Яку умову поставив Олег Винник для приїзду в Україну
  • Чому артист назвав життя в Німеччині раєм

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни втік до Німеччини, дав нове резонансне інтерв’ю блогерці Наталії Велесевич. Артист зізнався, що абсолютно не готовий повертатися в Україну найближчим часом, оскільки побоюється обмежень на виїзд за кордон.

Виконавець підкреслив, що звик до повної свободи дій і поки що не має наміру приїжджати навіть заради відвідування місця поховання близьких.

відео дня
Олег Винник мешкає в Німеччині
Олег Винник живе в Німеччині / скрін з відео

"Я б хотів прожити у своїй мирній, щасливій країні. Але цього немає. Це боляче. І навіть якби я зараз поїхав, щоб відвідати своїх батьків на кладовищі, я цього не зроблю, бо мешкаю тут... І щоб ти зараз приїхав до себе на Батьківщину і не мав права виїхати, це як?" - обурився Винник.

Головною та єдиною умовою для розгляду питання про повернення він назвав повне припинення бойових дій і настання миру. Наразі 53-річний виконавець воліє насолоджуватися безпекою в Європі, називаючи Німеччину справжнім раєм для життя.

Олег Винник - чому не повертається до України
Олег Винник - чому не повертається в Україну / скрін з відео

Крім того, артист, який перебуває у вигнанні, вирішив прояснити свій юридичний статус: за його словами, він є резидентом ФРН ще з 2005 року, а внутрішнього паспорта громадянина України у нього немає з початку 2000-х років.

"Для початку має настати мир... Я вільна людина, можу вийти вночі на вулицю, я не хвилююся за свою сім’ю, ми живемо в безпеці. Ми живемо в цивілізованому, законному раю. Це не солодке життя, ми, звичайно, мусимо гарувати. Але тим не менше, я маю право робити те, що хочу", - підсумував Олег Винник.

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Про персону: Олег Винник

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.

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