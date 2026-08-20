"Я не могла ходити": Катерина Кухар пішла зі сцени через важку травму

Прима-балерина розповіла, як отримала розрив ахіллового сухожилля прямо під час вистави.

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Катерина Кухар - травма / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Катерина Кухар

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Як Катерина Кухар отримала травму

Чому балерині було важко змиритися з раптовим завершенням кар'єри

Чи планує артистка знову вийти на сцену

Відома українська прима-балерина Катерина Кухар відверто розповіла в інтерв’ю Марічці Падалко про важкий момент, який змінив її життя та балетну кар’єру. У 2024 році під час виконання вистави "Жизель" артистка отримала серйозний розрив ахіллового сухожилля.

Трагічний інцидент стався на фінальному етапі балету, під час виконання складних стрибків. За словами Катерини, вона фізично відчула, як стався розрив.

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"У день травми я танцювала Жизель, і це було на катрі в коді - майже наприкінці вистави. Там, де Жизель активно стрибає... І ось у найважливіший момент руху я зрозуміла, що вперше в житті почула такий жахливий звук і хрускіт. Я приземлилася на ногу і зрозуміла, що щось відірвалося. Відчула це фізично - ніби натягнута струна видає "пінь". До кінця вистави я вже не могла виконувати релеве..." - згадала Кухар.

Чому Катерина Кухар зникла зі сцени / фото: instagram.com, Катерина Кухар

Незважаючи на пекельний біль і неможливість повноцінно рухати ногою, балерина проявила неймовірну стійкість і все ж вийшла на сцену, щоб завершити балет. Однак наслідки виявилися вкрай важкими - артистка тривалий час не могла нормально пересуватися.

"Я взагалі не могла ходити. Тобто я ходила, але ногу просто волокла за собою", - розповіла Катерина.

Балерина надзвичайно болісно сприйняла таке раптове завершення кар’єри, адже через травму вона втратила можливість повноцінно попрощатися з глядачами та своїми улюбленими партіями.

Катерина Кухар - інтерв’ю / скрін з відео

"Для провідних артистів дуже важливо, коли ти йдеш, мати це прощання зі спектаклем. Це така традиція, ніби востаннє прочитати, якщо ти декламуєш вірші… Поступово прощатися. Але життя диктує свої правила та свою гру, під які ми мусимо підлаштовуватися… Насамперед лікарі сказали мені, що, мабуть, це вже все", - із сумом поділилася зірка.

Зараз Катерина Кухар відновлюється і планує повернутися до глядачів уже в рамках нової вистави. Втім, артистка підкреслює, що більше не поспішає і вчиться чуйно прислухатися до свого тіла та його сигналів.

Катерина Кухар / інфографіка: Главред

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Про персону: Катерина Кухар Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівниця Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

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