У РФ помер популярний виконавець шансону

Коротко:
- Телешев тривалий час боровся з важкою онкологією
- Про смерть повідомив співак Жека
У терористичній Росії помер виконавець шансону Леонід Телешев, близький друг покійного Михайла Круга.
Як пишуть російські пропагандисти, йому було 64 роки. Про втрату в особистому блозі повідомив співак Євген Григор'єв, відомий як Жека: за його словами, артист тривалий час боровся з важкою онкологією.
"Найважливішою його рисою було вміння дружити. У ньому не було фальші, заздрості, нетерпимості. Щирість, життєва мудрість і бажання прийти на допомогу та бути потрібним у будь-якій ситуації - ось що було в характері Леніна", - написав Жека.
Свої співчуття родині та близьким артиста він також висловив у своєму блозі.
Під публікацією Жеки з’явилися десятки коментарів від шанувальників і читачів. Користувачі побажали рідним 64-річного Леоніда Михайловича сил пережити горе.
Найвідоміша й найпопулярніша пісня Леоніда Телешева - це "Дівчинка на білому мерседесі", а також популярністю користуються такі треки, як "Друзям", "Я не можу знайти слів" і "Мости"
У власному блозі Телешев не скаржився на здоров’я: ділився творчими моментами та зрідка розповідав про особисте життя.
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