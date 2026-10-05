У РФ помер популярний виконавець шансону

Про смерть 64-річного виконавця шансону повідомив співак Жека, який розповів про відданість Телешева дружбі та про його роботу над пам’яттю про Круга.

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У РФ помер відомий шансоньє / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

Телешев тривалий час боровся з важкою онкологією

Про смерть повідомив співак Жека

У терористичній Росії помер виконавець шансону Леонід Телешев, близький друг покійного Михайла Круга.

Як пишуть російські пропагандисти, йому було 64 роки. Про втрату в особистому блозі повідомив співак Євген Григор'єв, відомий як Жека: за його словами, артист тривалий час боровся з важкою онкологією.

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"Найважливішою його рисою було вміння дружити. У ньому не було фальші, заздрості, нетерпимості. Щирість, життєва мудрість і бажання прийти на допомогу та бути потрібним у будь-якій ситуації - ось що було в характері Леніна", - написав Жека.

Помер шансоньє Телешев / Фото Стархіт

Свої співчуття родині та близьким артиста він також висловив у своєму блозі.

Під публікацією Жеки з’явилися десятки коментарів від шанувальників і читачів. Користувачі побажали рідним 64-річного Леоніда Михайловича сил пережити горе.

Найвідоміша й найпопулярніша пісня Леоніда Телешева - це "Дівчинка на білому мерседесі", а також популярністю користуються такі треки, як "Друзям", "Я не можу знайти слів" і "Мости"

У власному блозі Телешев не скаржився на здоров’я: ділився творчими моментами та зрідка розповідав про особисте життя.

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