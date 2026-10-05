Прикраса вартістю в мільйони зникла після трагедії Панеттьєрі: нові подробиці

Після трагедії доступ до будинку Панеттьєрі могли отримати різні люди.

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Хайден Паннеттьєрі та Володимир Кличко були заручені / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Паннеттьєрі, Володимир Кличко

Коротко:

Який предмет розкоші зник

Куди він міг подітися

Після смерті актриси Хайден Панеттьєрі з'явилася нова тривожна деталь - її обручка зникла за загадкових обставин.

Як пише US Weekly, за інформацією джерел, прикрасу, подаровану їй Володимиром Кличком, не було знайдено серед особистих речей актриси. Це викликало серйозні запитання у близьких і стало приводом для додаткової уваги до ситуації навколо її майна.

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Повідомляється, що після трагедії доступ до будинку Панеттьєрі могли отримувати різні люди, і частина її речей досі не врахована. На цьому тлі зникнення такого цінного й символічного предмета виглядає особливо дивно.

Як виглядає дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка / фото: twitter.com, Хайден Панеттьєрі

Раніше стало відомо, що Кличко вже звернувся до суду з проханням встановити контроль над спадщиною їхньої доньки Каї. Його турбує, що без офіційного управління частина майна може бути втрачена або опинитися в чужих руках.

Поки що залишається невідомим, чи було кільце загублене, вкрадене чи просто перебуває в невідомому місці. Однак ця історія лише підсилює загальну атмосферу невизначеності навколо останніх днів життя актриси та подій, що відбуваються після її смерті.

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Раніше Главред повідомляв, що колишній партнер актриси Гайден Панеттьєрі - Володимир Кличко - вжив термінових юридичних заходів після її смерті. Він подав до суду клопотання про тимчасову опіку над майном їхньої спільної доньки Каї.

Раніше також родина Хайден Панеттьєрі публічно підтримала рішення її колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка, звернутися до суду з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна їхньої доньки Каї.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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