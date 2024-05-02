Собчак вивалила правду про хвороби Фріске і Заворотнюк

Російська пропагандистка Собчак взялася аналізувати хвороби Заворотнюк і Фріске.

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Собчак проаналізувала смерть Фріске / Колаж Главред, фото Instagram/Фото профілю xenia_sobchak xenia_sobchak

Російська пропагандистка Ксенія Собчак вирішила проаналізувати вплив ЕКЗ на розвиток онкологічних захворювань на прикладі померлої Жанни Фріске та хворої актриси Анастасії Заворотнюк.

Зокрема, вона випустила фільм "ЕКЗ: дикі міфи і незручна правда". У ньому гінекологиня Карина Бондаренко каже, що гормони, які виділяються під час вагітності, можуть спровокувати ріст ракових клітин, пише пропагандистське видання passion.ru.

Існує думка, що Жанна Фріске померла через процедуру екстракорпорального запліднення, яка дозволяє провести запліднення яйцеклітини поза організмом жінки. Йдеться про допоміжну репродуктивну технологію, яка, ймовірно, згубно вплинула на організм співачки.

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"За численними дослідженнями, спровокувати гліому, посилити її ріст і властивість до проникнення в тканини, так звану інвазію, здатні гормони. Але це гормон прогестерон, а він є супутником будь-якої вагітності", - висловилася лікарка.

За словами лікаря, вона не стверджує, що саме ЕКЗ спровокувало появу пухлини у Жанни Фріске. Однак такий зв'язок нібито може мати місце.

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Зазначимо, Ксенія Собчак нещодавно написала, що у неї розривається серце, коли вона думає про мирних людей, які стали жертвами війни "скрізь і всюди". А потім, вона говорить про "своїх" росіян. Про те, що, мовляв, навіть якщо вони "були неправі, жорстокі і невірно чинили", вони все одно "твої".

А також Ксенія Собчак висловилася щодо російського актора Анатолія Білого, який відкрито засудив військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну.

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