Собчак з ганьбою не пустили в "русофобський" бар в Грузії / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Скандальна російська телеведуча і політик Ксенія Собчак не зуміла в Грузії відвідати Dedaena Bar в Тбілісі - адже туди пускають тільки тих громадян країни-агресора, які проходять спеціальне анкетування. Про це йдеться в черговому випуску YouTube-шоу Собчак.

Перед тим як потрапити в заклад, кожен росіянин повинен погодитися з тим, що Путін – диктатор і запевнити, що не голосував за нього. Далі в переліку є пункти, що свідчать про засудження війни в Україні, а також окупації українських і грузинських територій.

Собчак наполягала в розмові з власником бару Дато Лапаурі на тому, що такі правила нібито не є нормальними і обґрунтованими, а також нібито неприйнятні в цивілізованому світі.

"Це ж загальноприйнята норма в усьому світі, що є візи, це нормально. Комусь дають візи, комусь - ні", – спокійно відповідав чоловік.

Але Собчак продовжила наполягати на своєму.

"Ви не змушуєте, як я розумію, наприклад, французів нічого заповнювати. Тобто якщо француз, який підтримує Путіна, приходить у ваш бар – це нормально? Він нічого не підписує", ‒ говорила Лапаурі.

Дато Лапаури скопойно пояснив.

"Немає ніякого сенсу порівнювати росіян і французів в Грузії. Я говорю про людей в Росії. Ми всі знаємо, що Путін - обраний лідер. І вже не знаю, справедливим був цей вибір чи ні, але це факт – велика частина росіян підтримує Путіна і його політику. Тому він і президент... 20% Грузії Окуповано Росією. 300 тисяч грузинів стали біженцями через російську політику. 300 тисяч! Кожен десятий грузин у своїй власній країні", - сказав він.

У підсумку власник бару сказав, що Собчак точно не отримала б ніколи "візу" в його заклад.

"У нас є пункт "Я ніколи не голосував за Путіна". А ми ж всі знаємо, що Ви голосували. Навіть якщо Ви там поставите галочку, це буде брехня", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше росіянка поскаржилася на те, що їй так і не вдалося зняти житло в Грузії. Їй постійно відмовляли в броні власники квартир після того, як чули відповідь на питання про війну проти України.

Оскільки громадянка країни-агресора так і не дала адекватну відповідь, то їй ніхто не здав житло.

Раніше інша жінка з країни-агресора, Росії, говорила, що терпіла нестерпну "русофобію" від персоналу в турецькому готелі Fame Residence Goynuk в місті Кемер.

"Ламаною російською мовою він став кричати на мене, махав рукою, щоб я "пішла геть". І постійно повторював: "та хто ти така!". У Туреччині була раз 100! Останні роки взагалі подорожували з чоловіком на машині самостійно по різних куточках країни. Завжди було прекрасне ставлення до нас. Цього разу теж готель вибирала дуже довго, читала відгуки, вивчала фото. В результаті огидне ставлення персоналу!"- обурювалася туристка з країни-агресора.

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