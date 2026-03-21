Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Не стало зірки серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"

Олена Кюпелі
21 березня 2026, 12:26
Актор Ніколас Брендон помер у віці 54 років.
Помер популярний американський актор
Помер популярний американський актор

Коротко:

  • Від чого помер Нікола Брендон
  • Чим він прославився

Голлівудський актор Ніколас Брендон, найбільш відомий за роллю Ксандера Харріса у всіх семи сезонах серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", помер у віці 54 років.

Про це йдеться у заяві, опублікованій в Instagram, яку цитує видання Page Six.

відео дня

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого брата і сина, Ніколаса Брендона. Він помер уві сні від природних причин", — написала його родина, зазначивши, що "більшість людей знають Ніккі за його акторською роботою та персонажами, яких він втілював протягом багатьох років".

Помер американський актор Ніколас Брендон
Помер американський актор Ніколас Брендон / Фото Instagram/nicholasbrendon

"В останні роки Ніккі знайшов своє покликання в живописі та мистецтві", — йдеться в заяві. "Нікі любив ділитися своїм талантом із родиною, друзями та шанувальниками".

У заяві також додано, що Брендон був "пристрасним, чуйним і невгамовно прагнув до творчості".

"Ті, хто справді знав його, розуміли, що його мистецтво було одним із найчистіших відображень того, ким він був. Хоча не секрет, що у Ніколаса були проблеми в минулому, він приймав ліки та проходив лікування для контролю свого діагнозу, і на момент смерті він був сповнений оптимізму щодо майбутнього".

На завершення родина попросила про дотримання конфіденційності, поки вони "сумують за його втратою і вшановують життя людини, яка жила з енергією, уявою та серцем".

Колега по серіалу Елісон Ханніган, яка зіграла Віллоу Розенберг протягом усіх семи сезонів "Баффі", у п’ятницю вдень "лайкнула" заяву в соціальних мережах і поділилася на своїй сторінці щемливим кадром із 6-го сезону серіалу.

Помер американський актор Ніколас Брендон
Помер американський актор Ніколас Брендон / Фото Instagram/nicholasbrendon

"Мій милий Нікі, дякую тобі за роки сміху, кохання і "Доджерс", — підписала вона публікацію. — Я буду думати про тебе щоразу, коли побачу крісло-гойдалку. Я люблю тебе". Спочивай з миром".

Брендон знімався в улюбленій багатьма серії фільмів про вампірів разом із Сарою Мішель Геллар, Харизмою Карпентер, Девідом Бореаназом, Сетом Гріном, Ентоні Стюартом Хедом і Ханніганом з 1997 по 2003 рік.

У 2022 році Брендон розповів, що переніс серцевий напад, після чого у нього діагностували вроджену ваду серця.

Актор також боровся із синдромом кінського хвоста, через який йому зробили кілька операцій на хребті.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Ніколас Брендон

Ніколас Брендон — американський актор, найбільш відомий за роллю Ксандера Харріса в телесеріалі "Баффі — винищувачка вампірів". Першою помітною роллю Брендона став персонаж Ксандер Харріс у телесеріалі "Баффі — винищувачка вампірів". Після закінчення у 2003 році проекту Брендон приєднався до акторського складу ситкому "Секрети на кухні".

У жовтні 2007 року Брендон приєднався до акторського складу телесеріалу "Мислити як злочинець".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти