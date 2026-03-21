Не стало зірки серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"

Актор Ніколас Брендон помер у віці 54 років.

Помер популярний американський актор / Колаж Главред, фото kino-teatr.ru

Голлівудський актор Ніколас Брендон, найбільш відомий за роллю Ксандера Харріса у всіх семи сезонах серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", помер у віці 54 років.

Про це йдеться у заяві, опублікованій в Instagram, яку цитує видання Page Six.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого брата і сина, Ніколаса Брендона. Він помер уві сні від природних причин", — написала його родина, зазначивши, що "більшість людей знають Ніккі за його акторською роботою та персонажами, яких він втілював протягом багатьох років".

Помер американський актор Ніколас Брендон / Фото Instagram/nicholasbrendon

"В останні роки Ніккі знайшов своє покликання в живописі та мистецтві", — йдеться в заяві. "Нікі любив ділитися своїм талантом із родиною, друзями та шанувальниками".

У заяві також додано, що Брендон був "пристрасним, чуйним і невгамовно прагнув до творчості".

"Ті, хто справді знав його, розуміли, що його мистецтво було одним із найчистіших відображень того, ким він був. Хоча не секрет, що у Ніколаса були проблеми в минулому, він приймав ліки та проходив лікування для контролю свого діагнозу, і на момент смерті він був сповнений оптимізму щодо майбутнього".

На завершення родина попросила про дотримання конфіденційності, поки вони "сумують за його втратою і вшановують життя людини, яка жила з енергією, уявою та серцем".

Колега по серіалу Елісон Ханніган, яка зіграла Віллоу Розенберг протягом усіх семи сезонів "Баффі", у п’ятницю вдень "лайкнула" заяву в соціальних мережах і поділилася на своїй сторінці щемливим кадром із 6-го сезону серіалу.

"Мій милий Нікі, дякую тобі за роки сміху, кохання і "Доджерс", — підписала вона публікацію. — Я буду думати про тебе щоразу, коли побачу крісло-гойдалку. Я люблю тебе". Спочивай з миром".

Брендон знімався в улюбленій багатьма серії фільмів про вампірів разом із Сарою Мішель Геллар, Харизмою Карпентер, Девідом Бореаназом, Сетом Гріном, Ентоні Стюартом Хедом і Ханніганом з 1997 по 2003 рік.

У 2022 році Брендон розповів, що переніс серцевий напад, після чого у нього діагностували вроджену ваду серця.

Актор також боровся із синдромом кінського хвоста, через який йому зробили кілька операцій на хребті.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред розповідав, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, перенесла, за її словами, важку операцію.

Раніше також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішив продати свою розкішну квартиру в Москві, яку він збирався віддати своїм дітям — Мартіну та Аллі-Вікторії Кіркоровим.

Про особу: Ніколас Брендон Ніколас Брендон — американський актор, найбільш відомий за роллю Ксандера Харріса в телесеріалі "Баффі — винищувачка вампірів". Першою помітною роллю Брендона став персонаж Ксандер Харріс у телесеріалі "Баффі — винищувачка вампірів". Після закінчення у 2003 році проекту Брендон приєднався до акторського складу ситкому "Секрети на кухні". У жовтні 2007 року Брендон приєднався до акторського складу телесеріалу "Мислити як злочинець".

