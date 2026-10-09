Приховувала: у Пугачової зробили заяву про травму співачки

Алла Пугачова здивувала всіх своєю несподіваною появою з зафіксованою рукою.

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Алла Пугачова - травма руки / колаж: Главред, фото: instagram.com, konstantin_.d

Ви дізнаєтеся:

Що розповіла директорка Алли Пугачової про травму артистки

Що зараз відбувається зі співачкою

Хвиля занепокоєння охопила шанувальників Алли Пугачової після фото з Лімасола, на яких співачка зображена з фіксуючим медичним ортезом на лівій руці. Поки фанати висували припущення про можливий перелом зап’ястя, ситуацію в росЗМІ вирішила прояснити директорка артистки Олена Чупракова.

Як виявилося, представниця зірки навіть не здогадувалася про проблеми зі здоров’ям своєї підопічної, хоча регулярно зв’язується з нею. Свій стан Примадонна приховувала навіть від директора.

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Алла Пугачова з’явилася з ортезом / фото: instagram.com, egorwilms

"Не маю найменшого уявлення, що сталося. Я теж побачила фото в соцмережах. Вона почувається добре. Я вчора з нею розмовляла, все чудово", - відрізала Олена Чупракова у розмові з журналістами.

Не встигли фанати засумувати через нову травму зірки, як Примадонна підготувала черговий сюрприз. Уже наступного дня Алла Борисівна знову з’явилася на публіці на Кіпрі - і цього разу на її руці не було й сліду від медичної пов’язки.

Алла Пугачова без фіксатора на руці / фото: instagram.com, konstantin_.d

Співачка зустрілася в тому ж ресторані з колекціонером Костянтином Дауткіним, який привіз на Кіпр надзвичайно рідкісний екземпляр її вінілового альбому. Пугачова спокійно позувала без лангетки й залишила шанувальнику зворушливі напутні слова.

"Алла Борисівна люб’язно залишила на ньому своє напуття. Дякую за ці добрі, надихаючі побажання, Алла Борисівна", - поділився колекціонер.

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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