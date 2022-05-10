"Такого народу не існує і нас треба вирізати": подробиці про напад у Берліні від Наталії Мосейчук

Наталія Мосейчук розповіла подробиці нападу на знімальну групу 1+1 у Берліні / Пресслужба

Вчора, 9 травня, в Трептов Парку росіяни та учасники акції на честь "Дня Побєди" у Берліні напали на українську знімальну групу ТСН та ведучу Наталію Мосейчук, яка знімала сюжет про порушення під час пам’ятних заходів.

Напад скоїли учасники акції, які прийшли до меморіалу воїнам червоної армії у Трептов Парку, принісши із собою заборонену на період 8-9 травня у Німеччині символіку - георгіївські стрічки та червоні прапори. Коли учасники акції почули українську мову - напали на журналістів вигукуючи заклики до насильства.

"Говорили, що такого народу як українці не існує і що нас треба вирізати. Причому з більшим за чоловіків запалом про це кричали російські жінки. Це жахнуло і спочатку ввело нашу знімальну групу в німий ступор. І тоді я просто спитала - хто відповість за Бучу? У відповідь - тільки угарні крики з наративів радянського зомбоящика. Жодного співчуття. Ніхто не опустив очі. Готові були йти в рукопашну", - розповіла про інцидент ведуча ТСН Наталія Мосейчук.

Також на своїй сторінці в Facebook телеведуча поділися, що вразило її у цій ситуації найбільше.

"Головне гасло сьогоднішнього "побєдобєсія" тут, в Берліні, було: взяли Берлін один раз, візьмемо і вдруге. Це горлодранили люди, яким Німеччина дала побутовий комфорт і демократію. Вони невдячні. Імперія зла, що закінчується", - написала Наталія Мосейчук.

Нині відомо, що поліція затримала росіянина, який накинувся на знімальну групу ТСН. Відкрито адміністративну справу. Мінімум, що йому загрожує - штраф, максимум, якщо він не має статусу в Німеччині - депортація. Посольство України в Німеччині закликає поліцію негайно вжити всіх необхідних заходів для розслідування нападу на знімальну групу 1+1 та притягнути винних до відповідальності.Про це йдеться в заяві посольства.

Нагадаємо, напередодні у Німеччині були заборонені будь-які дії, які можна інтерпретувати як підтримку російського вторгнення в Україну, а також символи цієї агресії - літери "Z", "V" і георгіївську стрічку, а також прапори росії, срср і так званих "лнр" і "днр". Окрім того, влада Німеччини заборонила також демонстрацію українського прапору під час заходів, присвячених Дню Пам’яті та примирення. Український посол у ФРН Андрій Мельник назвав таке рішення Берліна "ляпасом Україні та українському народу".

Більше подробиць про напад на знімальну групу ТСН та ведучу, дивіться у сюжеті:

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