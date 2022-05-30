Відома телеведуча розповіла, за яких умов стане президентом України

Наталія Мосейчук назвала умови, за яких балотуватиметься на пост президента України / instagram.com/moseichuk.official

Українська телеведуча і журналістка каналу 1+1 Наталія Мосейчук розповіла, як ставиться до висловлювання Ігоря Коломойського про те, що в 2024 році її варто обрати наступним президентом України після Володимира Зеленського.

Мосейчук в подиві, звідки у нього взагалі виникла ця думка, і гадає, що краще вважати це жартом, так як плани підкорювати великий політичний Олімп вона не будує.

"Я не розумію, чому люди вважають, що як тільки у нас телеведучі стають відомі і мають вплив, вони обов'язково повинні йти в політику. Якщо це буде якась безвихідь і люди попросять ..." - розповіла ведуча в інтерв'ю для КП.

Втім, вона не виключає, що певні обставини можуть змусити її балотуватися в гаранти країни. При цьому вона зазначає: нинішній президент втілив у собі всі цінності українського народу, особливо зараз, коли в країні йде війна. Зеленського Мосейчук вважає ідеальним лідером, тому поки не бачить сенс обмірковувати питання президентства всерйоз.

"Я повторюся, Володимир Зеленський вже так говорив - "Якщо люди попросять". Дійсно, якщо це буде якась безвихідь і люди попросять... Але я навіть не розумію, що має статися! У нас є чудовий президент, у нас є лідер, вже зі світовим ім'ям, якого ми тут всередині, по-моєму, ще недооцінюємо. Але він - лідер вільного світу, в нього вірять, він має авторитет і, сподіваюся, можливості і бажання зробити запаморочливі перетворення в нашій країні",- поділилася вона.

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Раніше інша українська журналістка і ведуча - Катя Осадча, жорстко звернулася до зрадників Батьківщини, побажавши їм швидкої зустрічі зі смертю.

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