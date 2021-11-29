Скандальна вечірка блогерів у Львові: ведучий Остапчук потрапив у скандал

Скандал з блогерами у Львові / соцмережі

Ведучий Володимир Остапчук потрапив у гучний скандал через вечірку у Львові, яку влаштував блогер Олександр Заліско у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада.

Остапчук виступив ведучим на заході через що вже вибачився.

"Друзі, хочу вибачитися за ті недоречні сторіз 27 листопада, де я працював ведучим, і які дали можливість скомпроментувати мене і мою позицію", - написав Остапчук у Instagram.

Він підкреслив, що ніяким чином його сторіз не мали відношення до Дня пам'яті.

"Навіть самому собі мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю і печалі за ним стоїть... Я не можу повернутися минулої суботи і змінити свій вчинок, але я можу вибачитися за нього", - зазначив він.

Реклама

Ведучий також додав, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору. У коментарях він також заявив, що обидва брати його дідуся померли від Голодомору.

Його дружина Христина написала під постом, що пишається ним і зазначила, що цей скандал не має ніякого відношення до Володимира.

У своїх сторіз вона також відповіла на питання щодо даного скандалу.

"Вова перед тим, як бере замовлення на роботу не відкриває календар, щоб подивитися, яке свято, або траур в цей день... Давайте будемо чесними, ви відкриваєте календар, щоб подивитися, святкувати вам ваш ДР чи ні, у зв'язку з траурами, або церковними, наприклад, святами?", - написала вона.

Скандал з блогерами у Львові

Відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско потрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики в Будинку вчених. Також на це святкування прийшли багато українських блогерів-мільйонників. Деякі підписували фото з вечірки:"Блогерська голодна туса". Це все відбувалося в річницю Голодомору.

У Львові поліція склала протокол на Чернівецького блогера Олександра Заліска, який у річницю Голодомору влаштував гучну еротичну вечірку з нагоди свого дня народження.

Чернівецькому блогеру інкримінують порушення карантинних вимог під час святкування дня народження в Будинку вчених у Львові.

"У суботу, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Правоохоронці встановили особу організатора вечірки, 29-річного жителя Чернівецької області, та склали протокол за недотримання карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

На блогера склали протокол за ч.1 ст. 44-3 "порушення правил карантину щодо людей" кодексу України Про адміністративні правопорушення". Йому загрожує до 17 тис. грн. штрафу.

Читайте також: