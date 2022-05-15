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Kalush Orchestra віддають кубок переможця Євробачення-2022

15 травня 2022, 19:53

Статуетку Євробачення виставлять на аукціон і гроші пожертвують для ЗСУ.

Євробачення 2022
Євробачення 2022 / eurovision.tv

Переможець Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra дотримався своєї обіцянки.

Перед фіналом міжнародного пісенного конкурсу лідер гурту заявив, що у разі перемоги віддасть кубок на благодійний аукціон, а гроші передасть на потреби України.

Під час пресконференції для українських журналістів фронтмен гурту Олег Псюк зазначив, що музиканти так і планують зробити.

"Ми плануємо нашу статуетку виставити на аукціон і ці гроші пожертвувати на підтримку України і ЗСУ. Багато людей за кордоном донатять і є багато людей, хто б хотів це зробити. І це їх мотивує. Можливо, є люди, які можуть собі дозволити пожертвувати велику суму і їм буде приємно, що матимуть таку статуетку на пам'ять. Ми думаємо, що це дуже хороша ідея і це буде дуже корисно для України", - зазначив репер.

Виконавець додав, що поки група вирішує, в який фонд будуть перераховані кошти.

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Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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Євробачення Євробачення-2022 Kalush Orchestra
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