Символічно: хто оголошуватиме бали від українського нацжурі на Євробаченні-2024

Глашатай цього року раніше вже назавжди увійшов в історію Євробачення своїм непередаваним артистизмом.

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Євробачення-2024 - хто оголосить бали від України 11 травня / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

11 травня в Мальме, Швеція, відбудеться грандфінал 68-го музичного конкурсу Євробачення. За традицією після виступу всіх учасників і завершення глядацького голосування, глашатаї країн-учасниць оголосять бали, які конкурсантам виставили національні журі.

Зазвичай спікера від країни обирають зі значущих фігур шоу-бізнесу. Вибір України цього року впав на співачку Джамалу - переможницю Євробачення-2016. Про це повідомляє Суспільне.

Організатори визнали дуже символічним той факт, що кришталевий мікрофон артистка привезла в Україну 2016 року саме зі Швеції. Сама Джа просто в захваті від нової ролі в конкурсі, який так високо цінує.

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"Євробачення — це дивовижна річ. Це навіть більше ніж інститут, консерваторія, школа з учнями, з якими ти зустрічаєшся при нагоді. Тут така історія, в яку ти, якщо вже раз потрапив — уже стаєш його частиною. Тому бути речницею цьогоріч — це також для мене особливо. Хоча у багатьох ролях доводилося вже побувати за ці сім років, але оголошувати оцінки від власної країни — це буде мій перший такий досвід. Насправді це дуже велика відповідальність, мені здається. Тим паче, що Швеція для мене деякою мірою близька країна, яка займає особливу частинку мого серця з 2016 року. Бажаю кожному учаснику успіху, і головне — бути зібраним. Бажаю кожному гідно представити свою країну!" - каже Джамала.

Євробачення-2024 - хто оголосить бали від України 11 травня / instagram.com/suspilne.eurovision

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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