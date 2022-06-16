"Симоньян сказали це сказати": Джигурда заступився за ображеного Галкіна

За його словами, шоумен помилився, наважившись висловити правду про війну в Україні.
Актор Микита Джигурда висловився про скандальну заяву російської пропагандистки Маргарити Симоньян про нібито нетрадиційну орієнтацію чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.
За його словами, шоумен помилився, наважившись висловити правду про війну в Україні.
"Я можу виправдовувати його тим, що, коли все світове ЗМІ валить фейкову інформацію, то тонко відчуває людина, не політик читає і висловлює на емоціях. Що сталося? Коли звучить те, що він з Пугачовою заради хайпа і взагалі гей... слухайте, мені абсолютно пофіг, гей людина, чи ні. Він - суперталант. Я переконаний, що і Симоньян сказали це сказати", - заявив Джигурджа в коментарі російським ЗМІ.
читайте такожВсі плакали від сміху: Галкін висміяв Соловйова і Скабєєву на концерті в ІзраїліНагадаємо, раніше пропагандистка Маргарита Симоньян почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну.
В ефірі пропагандистського російського телеканалу вона назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.
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