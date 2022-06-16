"Симоньян сказали це сказати": Джигурда заступився за ображеного Галкіна

Джигурда заступився за ображеного Галкіна/ скріншот

Актор Микита Джигурда висловився про скандальну заяву російської пропагандистки Маргарити Симоньян про нібито нетрадиційну орієнтацію чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

За його словами, шоумен помилився, наважившись висловити правду про війну в Україні.

"Я можу виправдовувати його тим, що, коли все світове ЗМІ валить фейкову інформацію, то тонко відчуває людина, не політик читає і висловлює на емоціях. Що сталося? Коли звучить те, що він з Пугачовою заради хайпа і взагалі гей... слухайте, мені абсолютно пофіг, гей людина, чи ні. Він - суперталант. Я переконаний, що і Симоньян сказали це сказати", - заявив Джигурджа в коментарі російським ЗМІ.

читайте такожВсі плакали від сміху: Галкін висміяв Соловйова і Скабєєву на концерті в ІзраїліНагадаємо, раніше пропагандистка Маргарита Симоньян почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну.

В ефірі пропагандистського російського телеканалу вона назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

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