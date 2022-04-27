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"Він гей, одружився на Пугачовій заради грошей!": Симоньян коробить від правди Галкіна про війну в Україні

27 квітня 2022, 10:14

Пропагандистка продовжує відпрацьовувати гроші Кремля.

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Симоньян коробить від правди Галкіна про війну в Україні / скріншот

Пропагандистка Маргарита Симоньян почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну.

В ефірі пропагандистського російського телеканалу вона назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

"Коли людина, про яку достовірно всім відомо, що він гей, для відводу очей, для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується з літньою жінкою і переконує всю свою не дуже довірливу аудиторію, що у них любов... Ну ви розумієте рівень цього лицемірства, брехні і взагалі якості цієї людини?",- заявила Симоньян.

Пропагандистка вважає, що Галкін не має права що-небудь говорити про Росію, адже він нічого не знає про "спецоперацію" і що таке Батьківщина.

читайте такожСобчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в УкраїніНагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

В останньому своєму зверненні він прямо звинуватив Росію в цинічному ракетному ударі по Одесі і злочинах в Бучі.

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війна в Україні Максим Галкин Маргарита Симонян
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