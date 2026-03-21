Популярний український актор сильно здивував сумою свого місячного заробітку

Коротко:
- Про яку суму йдеться
- Про що попередив актор
Популярний український актор Артемій Єгоров торкнувся теми грошей і розсекретив деякі цифри, що стосуються його заробітку.
Про це він розповів на шоу "Ранок у великому місті". За словами актора, він не любить говорити про гроші і йому потрібно "багато", адже він "звик до хорошого життя".
Ведуча також запитала, чи потрібно акторові більше чи менше 3 000 доларів (близько 130 000 грн) на місяць. Актор відповів, що плюс-мінус такої суми йому було б достатньо.
Ведуча також уточнила, як би він почувався, якби його дружина заробляла більше за нього.
"На початку стосунків таке було, але зараз я почуваюся дуже добре. Тоді я був зовсім іншою людиною. Є дуже багато шансів заробляти гроші, тому, якщо чоловік заробляє менше, то, можливо, він просто не хоче або йому так комфортно? Дівчата, не ведіться на альфонсів", — додав Артемій.
Про особу: Артемій Єгоров
Артемій (Артем) Єгоров — український актор театру і кіно, режисер, сценарист, музикант. Найвідоміші роботи: "Розтин покаже", "Сусідка", "Буча", "Песики", "Потяг 31 грудня".
