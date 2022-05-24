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"Жарти та сумніви скінчилися": Ектор Хіменес-Браво взявся за зброю

24 травня 2022, 01:29

Кулінар показав свої заняття на військовому полігоні.

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Ектор Хіменес-Браво взявся за зброю / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво чверть свого життя провів в Україні. Тут він побудував успішну кар'єру, зустрів любов, обзавівся друзями.

Військове вторгнення рф в Україну він сприйняв, як дещо глибоко особисте, тому активно займається волонтерською діяльністю, щоб підтримувати ЗСУ і постраждалих від російської військової агресії українців.

Між тим шеф-кухар, схоже, не виключає можливість того, що одного разу і йому доведеться взяти в руки зброю для захисту своїх близьких. На його сторінці в Instagram з'явилося відео, де Хіменес-Браво вчиться на полігоні стріляти і розбирати зброю.

"Я не військовий, і не розпалюю (як у вас модно говорити). Українці не хотіли цієї війни. Ніхто вас не чекав на цій землі. Жоден українець не хотів знати, як стріляти з автомата. Жоден не хотів ховати свою дружину або дитину. Русофобія, на яку ви скаржитеся, створена вашим вторгненням і війною. Я хотів займатися кулінарією, і продовжу це робити. Але тепер з навичками, які зможуть захистити мене і моїх близьких", - звернувся шеф-кухар до російських окупантів.

"Якщо ви сунетеся сюди ще раз коли небудь - всі цивільні вже будуть вас чекати", - попередив він.

У коментарях Ектора підтримали в його прагненні захищати Україну:

"Екторе! Дуже пишаюсь Вами!❤️ Ви справжній українець, навіть більше ніж деякі українці за паспортом".

"Екторе - ви Українець! Дякуємо Вам ❤️"

"Ектор, ви мій герой! Як і усі чоловіки, які ніколи не брали до рук зброї! І зараз захищають нас!!!"

"Людина ❤️! Обожнюю!"

"❤️Ви - справжній українець!"

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