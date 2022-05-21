"Ви приїжджайте, море залишилося": Осадча зворушила щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя

Осадча зворушила щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя / instagram.com/kosadcha/

Ведуча Катерина Осадча поділилася щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя, який був змушений покинути рідне місто через обстріли окупантів.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала розповідь волонтера, яка розповіла, як в її центр привезли діток з розмомбобленного Маріуполя.

Діти поводилися ввічливо і перш ніж з'їсти печиво, серйозно запитували, чи потрібно ще з кимось поділитися, а коли пили воду, то після двох ковтків запитували, чи можна випити всю.

"Щоб якось втішити братиків, задавали питання про рідне місто. Старшенький серйозно відповів:"міста немає". А молодший братик з добротою і безпосередністю запросив:"ви приїжджайте, море залишилося"... Це розірвало мою душу на шматки... Маріуполь... Міста немає... Але море залишилося", - поділилася волонтер.

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Осадча, як і її передплатники, була зворушена цією історією. Телеведуча впевнена, що росіяни у нас не відберуть того, що дала земля і природа.

"Діти, ми обіцяємо, що ми зробимо все, якби ви жили в найбагатшій країні і всі жахи сьогодення згадували тільки як боротьбу за свободу", - написала телеведуча.

Нагадаємо, раніше поділилася історією 9-річного хлопчика, у якого на очах окупанти вбили маму.

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