Рашисти гірше колумбійської наркомафії: Ектор Хіменес-Браво розповів, як його побили і кинули в лісі

Південноамериканський шеф-кухар нарешті зізнався без пафосу і театральних ефектів, що насправді відчуває на війні в Україні.
Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво з перших днів повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, допомагає країні, яка за останні 13 років вже встигла стати йому домом.
Крім волонтерської діяльності, кулінар активно веде свій Instagram-аккаунт, який навіть під час війни був "приправлений" дрібкою його особливого оптимізму.
Однак це зовсім не означає, що Хіменес-Браво несерйозно ставиться до України. Нещодавно він вперше розповів, що ж насправді діється в його душі, і як він переживає цю війну.
"Я порівняв свої відчуття цієї війни з подіями у Колумбії, коли там була мафія Пабло Ескобара. Колись давно ці бандити вивезли мене в ліс та побили майже до смерті, кинувши там. Там відбувалось повне свавілля та жахіття. Але навіть той жах, не можна порівняти з цим. Це якийсь геноцид та Гітлер в 21 столітті",- розповідає шоумен.
Він зізнався - його біль можна порівняти з тим, ніби від нього відривають по шматочку, адже його душа болить не за одне конкретне місто, а за всю Україну: "Я подорожував усім світом та ніколи не міг подумати, що така війна взагалі можлива. Весь сучасний розвинутий світ працює для високої місії, духовно розвивається, знімає кіно, обговорює картини, історію. І хто міг подумати, що з‘являться варвари, які почнуть війну у 2022 році... Будуть ґвалтувати дітей, жінок, вбивати бабусь та дідусів, мирних жителів, чоловіків. Що будуть бомбити міста.. Грьобані фашисти просто вбивають частинку мене, частину України..."
Але все ж шеф-кухар впевнений, що Україну чекає перемога, тому що на нашому боці весь світ.
Зворушені таким глибоким одкровенням свого кумира, фанати запевнили Ектора, що той давно вже став справжнім українцем, а також подякували колумбійськомушеф-кухарю за підтримку:
"Ви справжній українець".
"Так, це біль за кожне місто,містечко,село. Це війна проти нашої країни, як особисто проти шкірного громадянина, так і проти існування України.Але зараз ми всі разом протистоїмо ворогу, і боремося разом, хто на фронті, хто на роботі, кожен на своєму місці заради Перемоги!❤️"
"Дякую Ектор! Віримо в перемогу!"
"Екторе, ми цінуємо Вас і Вашу підтримку! Ви справжній українець, перемога за нами. Ми маємо вистояти в цьому пеклі за наші цінності. Для нашого майбутнього".
"Господи допоможи всім пережити ці тяжкі часи! Хай буде мир. Слава Україні і Героям Слава!"
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Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну у війні з Росією, захопилася героїзмом українців, якому варто вчитися всім росіянам.
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