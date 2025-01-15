Настя Коротка повернулася з дітьми Бєднякова до Києва - що сталося

Святкові канікули для Ксенії, Остапа та їхньої зіркової мами проходять на рідній землі.

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Настя Коротка новини - ексдружина Андрія Бєднякова привезла дітей до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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Настя Коротка повернулася з дітьми в Україну провести тут зимові свята

Повернення в США відкладається через пожежі в Лос-Анджелесі.

Українська акторка і ведуча Настя Коротка у зв'язку з повномасштабною війною в Україні перебралася з дітьми до США. Однак новорічні канікули вона все ж вирішила провести в рідній країні.

В Україну Коротка з малюками приїхала в середині грудня. Спершу вони вирушили на гірськолижний курорт, де до їхнього відпочинку приєднався Андрій Бєдняков - тато Ксенії та Остапа і колишній чоловік Насті.

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Потім був відпочинок у Києві - прогулянки знаковими місцями столиці, шопінг і спілкування з друзями. Коротка із захопленням відзначає комфорт і затишок рідних людей і рідної країни. Кадрами з відпочинку вона ділиться у своєму блозі в Instagram.

Днями Настя Коротка з Ксенією та Остапом мали повернутися до США. Однак зіркова мама відклала поїздку щонайменше на три дні через страшні пожежі в Лос-Анджелесі.

Настя Коротка новини - ексдружина Андрія Бєднякова привезла дітей до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Настя Коротка новини - ексдружина Андрія Бєднякова привезла дітей до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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