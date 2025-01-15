Настя Коротка повернулася з дітьми Бєднякова до Києва - що сталося

Стисло:
- Настя Коротка повернулася з дітьми в Україну провести тут зимові свята
- Повернення в США відкладається через пожежі в Лос-Анджелесі.
Українська акторка і ведуча Настя Коротка у зв'язку з повномасштабною війною в Україні перебралася з дітьми до США. Однак новорічні канікули вона все ж вирішила провести в рідній країні.
В Україну Коротка з малюками приїхала в середині грудня. Спершу вони вирушили на гірськолижний курорт, де до їхнього відпочинку приєднався Андрій Бєдняков - тато Ксенії та Остапа і колишній чоловік Насті.
Потім був відпочинок у Києві - прогулянки знаковими місцями столиці, шопінг і спілкування з друзями. Коротка із захопленням відзначає комфорт і затишок рідних людей і рідної країни. Кадрами з відпочинку вона ділиться у своєму блозі в Instagram.
Днями Настя Коротка з Ксенією та Остапом мали повернутися до США. Однак зіркова мама відклала поїздку щонайменше на три дні через страшні пожежі в Лос-Анджелесі.
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Хто така Настя Коротка?
Анастасія Коротка - українська акторка і телеведуча. Здобула популярність як ведуча розважальної програми "Орел і решка". У 2018 році стала акторкою гумористичної програми "Жіночий квартал" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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