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Настя Коротка повернулася з дітьми Бєднякова до Києва - що сталося

Анна Підгорна
15 січня 2025, 19:18
479
Святкові канікули для Ксенії, Остапа та їхньої зіркової мами проходять на рідній землі.
Настя Коротка
Настя Коротка новини - ексдружина Андрія Бєднякова привезла дітей до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Стисло:

  • Настя Коротка повернулася з дітьми в Україну провести тут зимові свята
  • Повернення в США відкладається через пожежі в Лос-Анджелесі.

Українська акторка і ведуча Настя Коротка у зв'язку з повномасштабною війною в Україні перебралася з дітьми до США. Однак новорічні канікули вона все ж вирішила провести в рідній країні.

В Україну Коротка з малюками приїхала в середині грудня. Спершу вони вирушили на гірськолижний курорт, де до їхнього відпочинку приєднався Андрій Бєдняков - тато Ксенії та Остапа і колишній чоловік Насті.

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Потім був відпочинок у Києві - прогулянки знаковими місцями столиці, шопінг і спілкування з друзями. Коротка із захопленням відзначає комфорт і затишок рідних людей і рідної країни. Кадрами з відпочинку вона ділиться у своєму блозі в Instagram.

Днями Настя Коротка з Ксенією та Остапом мали повернутися до США. Однак зіркова мама відклала поїздку щонайменше на три дні через страшні пожежі в Лос-Анджелесі.

Настя Коротка
Настя Коротка новини - ексдружина Андрія Бєднякова привезла дітей до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya
Настя Коротка
Настя Коротка новини - ексдружина Андрія Бєднякова привезла дітей до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що журналіст і мандрівник Дмитро Комаров засвітився з журналісткою на тлі чуток про розлучення з моделлю і ведучою Олександрою Кучеренко.

Також український шоумен Слава Дьомін розповів про свої залицяння до учасниці "Холостяка-13". На пост-шоу йому сподобалася одна з дівчат, яку він пізніше покликав на побачення.

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Хто така Настя Коротка?

Анастасія Коротка - українська акторка і телеведуча. Здобула популярність як ведуча розважальної програми "Орел і решка". У 2018 році стала акторкою гумористичної програми "Жіночий квартал" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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