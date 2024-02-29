Шер з молодим коханим вигуляла новий наряд на вечірці

Шер з'явилася на публіці в стильному образі з блейзером. Співачка відвідала тиждень моди з молодим бойфрендом Олександром Едвардсом.

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Шер знову вийшла у світ з молодим коханим Олександром Едвардсом / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

77-річна легендарна вірмено-американська співачка Шер відвідала зі своїм бойфрендом, 38-річним продюсером Олександром Едвардсом, показ бренду Balmain F/W24 під час Тижня високої моди в Парижі. Про це пише повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Шер з'явилася на публіці в широких ніжно-блакитних джинсах і чорному корсеті, а на ноги натягнула чорні шкіряні черевики. Крім того, знаменитість одягла чорний блейзер з ефектними текстурованими лацканами.

Тим часом Едвардс одягнувся в широкі світло-блакитні джинси і в чорну сорочку з "зоряними" деталями на комірі. Як і його кохана, продюсер був взутий в масивні чорні шкіряні черевики.

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Нагадаємо, раніше Шер (справжнє ім'я – Шерілін Саркісян) пояснила, чому закрутила роман з музичним продюсером Олександром Едвардсом (адже вона старша за нього рівно 40 років -76 проти 30).

До того рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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