Шер похвалилася кільцем з діамантом від молодого коханого: фанати запідозрили заручини

Співачка Шер спровокувала чутки про заручини через знімок з величезним кільцем з діамантом, яке їй подарував молодий коханий.

Шер похвалилася кільцем з діамантом від молодого коханого / скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

Легендарна американська попспівачка Шер (Шерілін Саркісян) запустила чутки про свої нові заручини з 36-річним музикантом і продюсером Олександром Едвардсом. Виконавиця виклала в Twitter фото, на якому відображено величезне кільце з діамантом.

"У мене немає слів. Олександр А. Е.", - коротко підписала вона знімок.

Правда, сама Шер не поспішала детально все розжовувати - і не підтвердила і не спростувала здогади фанатів про можливу пропозицію від Едвардса.

І взагалі Шер дуже стримано відреагувала на чутки про заручини.

"Я опублікував цю фотографію, тому що у нього такі круті нігті", — написала Шер у Twitter через деякий час.

Оскільки на нігті Едвардса був дольно вигадливий манікюр (він був пофарбований у чорний колір із зеленим полум'ям), то деякі фанати співачки не виключають, що продюсер просто зробив коханій різдвяний подарунок, а не пропозицію руки і серця.

Нагадаємо, раніше Шер (справжнє ім'я – Шерілін Саркісян) пояснила, чому закрутила роман з музичним продюсером Олександром Едвардсом (адже вона старша за нього рівно 40 років - 76 проти 30).

До того рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

Інші новини: