Шер похвалилася кільцем з діамантом від молодого коханого: фанати запідозрили заручини

Легендарна американська попспівачка Шер (Шерілін Саркісян) запустила чутки про свої нові заручини з 36-річним музикантом і продюсером Олександром Едвардсом. Виконавиця виклала в Twitter фото, на якому відображено величезне кільце з діамантом.
"У мене немає слів. Олександр А. Е.", - коротко підписала вона знімок.
Правда, сама Шер не поспішала детально все розжовувати - і не підтвердила і не спростувала здогади фанатів про можливу пропозицію від Едвардса.
І взагалі Шер дуже стримано відреагувала на чутки про заручини.
"Я опублікував цю фотографію, тому що у нього такі круті нігті", — написала Шер у Twitter через деякий час.
Оскільки на нігті Едвардса був дольно вигадливий манікюр (він був пофарбований у чорний колір із зеленим полум'ям), то деякі фанати співачки не виключають, що продюсер просто зробив коханій різдвяний подарунок, а не пропозицію руки і серця.
Нагадаємо, раніше Шер (справжнє ім'я – Шерілін Саркісян) пояснила, чому закрутила роман з музичним продюсером Олександром Едвардсом (адже вона старша за нього рівно 40 років - 76 проти 30).
До того рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.
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