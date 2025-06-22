"Не треба впадати в агресію": Білик висловилася про мовний скандал із Сердючкою

Ірина Білик поділилася особистими переживаннями, і звернулася до Андрія Данилка.

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Андрій Данилко зараз - Ірина Билик звернулася до артиста / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/v_serduchka

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Пісні Вєрки Сердючки російською мовою втягнули Андрія Данилка в скандал

Ірина Білик, як подруга артиста, дала йому пораду

Український співак Андрій Данилко потрапив у скандал: 13 червня в Києві він в образі Вєрки Сердючки виконував під час концерту пісні російською мовою, чим викликав суспільне обурення.

Ірина Білик за лаштунками музичного фестивалю Music Box Fest дала коментар Новини.Live з цього приводу. Співачка не стала критикувати Данилка, оскільки він є її близьким другом. Замість цього вона дала йому пораду: пережити хейт і взятися за переклад своїх російськомовних хітів українською.

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"Я просто хочу побажати Андрію, він мій друг. Дійсно, не треба, скажімо, впадати в агресію, там, воювати навіть з тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню, і воно далі піде. Я кажу це, бо знаю на своєму прикладі. І це буде круто", - каже артистка.

Андрій Данилко зараз - Ірина Билик звернулася до артиста / t.me/novynylive

При цьому Ірина Білик зазначила, що їй і самій було непросто в психологічному плані звертатися до перекладів і виходити на сцену з новими версіями відомих треків. Але, переконана артистка, результат вартий того.

"Мені було важко перекладати пісні, у мене депресія була, що мені треба це по-новому виконувати, це дуже важко, до речі. Якщо ти 20 років співав "Мы будем вместе, я знаю", а зараз — "Ми будем разом, я знаю". Але мені знову подобаються ці слова. Я вже відчула цей кайф, що люди мене підтримують, всі встають і зал співає", - поділилася зірка.

Вєрка Сердючка з командою / instagram.com/v_serduchka

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

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